Луганск, , 16:16 — REGNUM Члены профильного комитета Народного Совета ЛНР одобрили законопроект, согласно которому русский язык определяется как единственный государственный язык на территории республики. Об этом сообщил 25 марта глава ЛНР Леонид Пасечник на своей странице в социальной сети Twitter.

«Это решение подтверждает выбранный нами в 2014 году путь на интеграцию с РФ и отражает реальные стремления населения Республики», — прокомментировал решение глава ЛНР.

Он отметил, что данное решение никак не ущемляет право населения ЛНР пользоваться другими языками. По итогам заседания комитета было принято решение вынести законопроект на рассмотрение Народного совета ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Народный совет ДНР сделал русский язык единственным государственным языком Донецкой Народной Республики.

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