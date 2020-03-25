Москва, , 12:10 — REGNUM Власти российских регионов будут строго наказаны при недостаточном внимании к организации больничных мест для зараженных коронавирусом, заявил 25 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Если губернатор или профильный министр не уделяет этой работе достаточно внимания, мы будем принимать меры и очень строго наказывать», — сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Премьер-министр подчеркнул, что пренебрегать здоровьем людей в такой опасный период недопустимо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ выделило министерству здравоохранения 10 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам за работу с заразившимися коронавирусом.

Напомним, за последние сутки в России зарегистрировано 163 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших достигло 658.

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