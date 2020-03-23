Коронавирус продолжает расползаться по миру. В России, несмотря на предпринимаемые меры профилактики, выявлено уже более 300 случаев COVID-2019. В связи с этим во всех регионах введён режим повышенной опасности, многие переходят на удалённый режим работы, у школьников сдвигаются сроки каникул и сдачи экзаменов, отменяются массовые мероприятия и поездки.

Роспотребнадзор тем временем в ежедневном режиме публикует новые данные о заболевших и выздоровевших. Медики в своих прогнозах относительно сроков окончания эпидемии пока не пришли к единому мнению, но утешает хотя бы то, что российские учёные расшифровали полный геном нового вируса и уже готовят вакцину.

Коронавирус

ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано в распространением COVID-2019 в России.

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