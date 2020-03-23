Из-за коронавируса Счетная палата РФ отменила проверки до 1 июня
На фоне коронавируса Счетная палата РФ отменила все новые проверки до 1 июня, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин.
Данных о выплатах москвичам, уходящим на карантин «по болезни», пока нет
Москвичи, имеющие ряд хронических заболеваний, должны уйти на карантин и получить социальную выплату в размере четырех тысяч рублей. Об этом 23 марта сообщил оперштаб столицы по коронавирусу.
Однако в департаменте труда и социальной защиты населения столицы о выплатах для лиц с хроническими заболеваниями пока ничего сказать не могут. «К сожалению, по поводу лиц с хроническими заболеваниями у нас информации на данный момент нет. Указ только сегодня вышел, поэтому, к сожалению, пока информации нет», — сказали корреспонденту ИА REGNUM на горячей линии департамента.
Депутат Рады опроверг слухи о заражении коронавирусом
Депутат Верховной рады Украины фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Лукашев заявил, что у него держится температура, но тест на коронавирус не подтвердил заражение.
В Ивановской области решено продлить карантин в школах
Карантин в школах Ивановской области планируется продлить
В Белгородской области на самоизоляции оказалось 1,7 тысячи человек
На самоизоляции по коронавирусной инфекции находится 1721 житель Белгородской области. Случаев заболевания коронавирусом в области не зарегистрировано.
ЛДПР призвала РПЦ приостановить службы и молебны
ЛДПР призывает Русскую православную церковь (РПЦ) приостановить все массовые мероприятия, службы и молебны до окончания пандемии коронавируса.
Счетная палата и Минфин обсуждают измнение доли регионов в нацпроектах
В 2020 году будет сложно достигнуть показателей, заложенных в национальных проектах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта, об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Дума Екатеринбурга приостановила работу из-за коронавируса
Екатеринбургская городская дума отложила все рабочие мероприятия из-за угрозы нового коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил начальник пресс-службы гордумы Дмитрий Егоркин.
В частности, намеченные на 24−26 марта 2020 года встречи думских комиссий переносятся на неопределённый срок. Также отложено запланированное на 31 марта 2020 года заседание гордумы.
Меры проводятся для «недопущения распространения коронавирусной инфекции», уточнили в пресс-службе. О дате проведения мероприятий будет сказано позже.
В РПЦ пожилых верующих попросили ходить в храмы только к причастию
Пожилым прихожанам стоит воздержаться от посещения храмов в период пандемии коронавируса и делать исключение только для причастия. С таким призывом обратился 23 марта к верующим глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
СКР возбудил дело против посетившего Испанию инфекциониста из Ставрополья
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста Ставропольского края за нарушение карантина. Об этом 23 марта сообщили в следственном управлении СК РФ по краю.
На Ставрополье сообщили о состоянии врача, заразившегося коронавирусом
Врач, госпитализированный на Ставрополье с коронавирусной инфекцией, находится в удовлетворительном состоянии. Медиками фиксируется положительная динамика, сообщили в пресс-службе губернатора края.
СК РФ возбудил уголовное дело в отношении главного внештатного инфекциониста Ставрополья за нарушение режима частичного карантина. Об этом журналистам сообщили в краевом управлении СК РФ.
«Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по краю возбудил уголовное дело по ст. 237 («Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей») и ст. 293 («Халатность») УК РФ», — говорится в сообщении.
Скрыв поездку в Испанию врач из Ставрополья создала опасный прецедент?
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова создала опасный прецедент, когда вернулась из Испании и продолжала контактировать со студентами и коллегами. Об этом 23 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил инфекционист Евгений Тимаков.
В Ленобласти объяснили, как голосовать по Конституции при коронавирусе
Избирательная комиссия Ленобласти намерена обеспечить сотрудников медицинскими масками и антисептиками в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил председатель избиркома Михаил Лебединский, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Члены участковых комиссий будут обеспечены — особенно если мы будем делать адресное информирование — средствами индивидуальной защиты. Это медицинские маски с учетом, что их надо менять каждые 2−3 часа, средства гигиены, начиная с мыла и кончая антисептиком», — сказал Лебединский.
Как в Москве получить деньги за самоизоляцию: подробности
Москвичам старше 65 лет выплатят две тысячи рублей в начале самоизоляции и две тысячи рублей в конце при условии соблюдения режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения столицы.
Отмечается, что для получения выплат не нужно оставлять заявку, выплаты проводятся автоматически.
В соответствии с указом мэра столицы от 23 марта, с 26 марта по 14 апреля все москвичи старше 65 лет должны самоизолироваться, чтобы избежать риска заболевания коронавирусом.
Перевозчики просят отменить самоизоляцию водителей и придержать «Платон»
Автомобильные перевозчики России обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть ряд специальных мер поддержки. Так, в обращении, составленном Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) совместно с Союзом транспортников России (СТР), предлагается ввести мораторий на уплату транспортного налога на 2020−2021 годы; предусмотреть освобождение от взимания платы за проезд по федеральным автомобильным дорогам по системе «Платон» в период с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2021 года; обеспечить частичное субсидирование уплаты лизинговых платежей в 2020 году; отменить или сократить срок обязательной самоизоляции водителей, осуществляющих международные перевозки, по их возвращению из зарубежных рейсов.
На горячей линии не знают, как получить продуктовые наборы в школах Москвы
Школьники, которым положено питание вправе получить продуктовые наборы в учебных заведениях в период карантина. Об этом сообщается в официально телеграмм-канале оперативного штаба по профилактике коронавируса в Москве.
Также в сообщении приведён телефон горячей линии комплекса социальной защиты населения столицы, куда можно обратиться по вопросу оформления помощи при профилактике коронавируса. Корреспондент ИА REGNUM позвонил по указанному телефону и попросил разъяснить порядок получения продуктов для школьников.
Мантуров объяснил, на какие отрасли коронавирус повлиял положительно
Для каких-то отраслей российской промышленности коронавирус в определённом смысле повлиял даже положительно — это экспортоориентированые отрасли, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
В Уфе отменили занятия в кружках и спотивных секциях из-за угрозы COVID-19
Занятия в кружках и спортивных секциях отменяются на время весенних каникул в Уфе. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба городской администрации.
По сообщению пресс-службы ведомства, с 23 марта по 1 апреля для недопущения распространения коронавирусной инфекции в столице Башкирии организованы каникулы во всех детских секциях и кружках. Кроме этого отменяются все массовые мероприятия.
В России необходимо усилить карантинные меры — эксперт
Работа общественного транспорта в прежнем режиме, как и торгово-развлекательных центров, негативно сказывается на эффективности карантинных мер в России. Об этом 23 марта заявил президент национального проекта «Здоровье нации», доктор медицинских наук Дмитрий Еделев на телеканале «Россия 24».
«Я думаю, что [сказывается негативно] продолжающаяся работа общественного транспорта, продолжающаяся работа общественных центров, крупных торговых центров… сегодня вы можете в Москве и во многих регионах зайти в торговый центр, он будет продолжать работать», — заявил Еделев.
«Я не чувствую запаха обеззараживающих веществ в этих торговых центрах. Если в Китае, например, вы видели специальную обработку, которая проводилась, то я пока этого не вижу. Сегодня это, наверное, всё-таки недостаточные мероприятия, которые проводятся», — добавил он.
Жителям Ивановской области старше 65 лет рекомендуют самоизолироваться
Самоизолироваться рекомендуют власти Ивановской области всем жителям региона в возрасте старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания.
В России ежедневно выпускается 350 млн литров жидкости для дезинфекции
В России ежедневно выпускается 3 млн единиц для дезинфекции рук и 350 млн литров по дезинфекции помещений и обработке зданий. Об этом заявил глав Минпромторга Денис Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Не сработает! — медик раскритиковал карантин только для пожилых москвичей
Если в Москве вводить карантин только для пожилых граждан, то он не сработает. Об этом 23 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Счетная палата РФ из-за коронавируса отменила все новые проверки до 1 июня, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин.
Для профилактики коронавируса парковки в Москве могут сделать бесплатными
Группа депутатов Московской городской думы выступила с инициативой сделать все парковки Москвы бесплатными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил автор этой идеи депутат Мосгордумы Михаил Тимонов («Справедливая Россия»).
По его словам, данные меры следует предпринять в рамках профилактики коронавируса. Временно отказавшись от платы за стоянку автомобилей, городские власти дадут гражданам стимул пользоваться не общественным, а личным транспортом.
«Недостаточно боремся с инфекцией» — о росте числа заражённых коронавирусом
В настоящее время темп роста инфицированных коронавирусом в России достиг больших значений. Об этом 23 марта заявил президент национального проекта «Здоровье нации», доктор медицинских наук Дмитрий Еделев на телеканале «Россия 24».
«За сутки количество заболевших по РФ увеличилось на 20%. Для любой инфекции 20% за сутки — это многовато. Это означает, что мы, наверное, ещё недостаточно плотно боремся с этой инфекцией, либо у нас повысилась выявляемость. Одно из двух», — заявил Еделев.
Напомним, что число новых зараженных коронавирусом за день в России по состоянию на 22 марта составило 61 человек — рост составил почти 20% от количества больных сутками ранее.
Из-за коронавируса в Крыму на три недели закрывают мечети
Все мечети Крыма на три недели закрываются для профилактики коронавирусной инфекции.
Всю Москву нельзя закрыть на карантин, не закрыв Подмосковье — политолог
Про тот образ жизни, который был в РФ до декабря 2019 года, можно забыть. Об этом 23 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Дмитрий Абзалов.
Минпромторг РФ намерен выпускать 5 млн медицинских масок в сутки
В России для борьбы коронавирусом работают 18 предприятий, которые в сутки производят около 600 тыс. медицинских масок из синтетических материалов в сутки. В начале апреля они готовы выйти на производство 5 млн масок в сутки, заявил глав Минпромторга Денис Мантуров.
Челябинцы пока легко переносят коронавирус
Жители Челябинской области легко переносят коронавирус. Об этом сообщила журналистам первый вице-губернатор Ирина Гехт.
«Радует, что все случаи заболевания протекают в лёгкой форме», — сказала чиновница.
Женщина добавила, что пока официально подтверждён один случай заражения южноуральца коронавирусом. Это житель Миасса. У четверых жителей Челябинска пробы условно-положительные. По ним власти ждут подтверждения из Новосибирска.
Около 5 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких имеется в Москве, в апреле будет зарезервировано еще более 400 — пресс-служба мэра.
На сайте apteka.ru нельзя купить медицинские маски. Некоторые интернет-магазины предлагают их по цене от 18 до 60 рублей за штуку, а Озон — аж по 100. Это притом, что еще вчера они стоили 3−5 рублей. Цитата из канала «Алтайские крайности».
Кудрин пока не ожидает секвестра федерального бюджета
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин пока не ожидает секвестра федерального бюджета на фоне коронавирсуа и экономической ситуацией, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.
В Кремле ответили на вопрос о возможной самоизоляции Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность самоизоляции главы государства Владимира Путина.
Заражённые коронавирусом челябинцы не соблюдали самоизоляцию
В Челябинской области заражённые коронавирусом граждане не соблюдали предписания надзорных органов о самоизоляции. Об этом журналистам заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.
По её словам, все случаи инфекции на Южном Урале являются завозными. При этом вернувшиеся из-за границы южноуральцы не обратились на горячую линию и не самоизолировались.
В Крыму просят уголовную ответственность за нарушение карантина по COVID-19
Депутаты Госсовета Крыма обратятся в Госдуму РФ с предложением ввести вплоть до уголовной ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.
В МВД напомнили об ответственности за фейки о коронавирусе
Распространение ложной информации о коронавирусе грозит обернуться не только административной, но и уголовной ответственностью. Об этом сообщили 23 марта в пресс-центре МВД РФ.
Художники Екатеринбурга продолжают следить и реагировать на мировые и общероссийские события. Как пишет ural-n.ru, шар на пруду в очередной раз разукрасили — теперь под короновирус.
Цитата из канала newsvirus.
Волонтёры помогут пережить коронавирус пожилым жителям Бурятии
В Бурятии волонтёры создали штаб для оказания помощи пожилым людям в период профилактики коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики, указав на то, что именно пожилые люди, а также люди с хроническими заболеваниями находятся в группе риска. В настоящее время идёт набор в добровольцы.
В Оренбуржье решили не отменять «Неделю культуры» из-за коронавируса
В Оренбуржье решили не отменять традиционную культурно-просветительскую акцию «Неделя культуры в Оренбургской области». Но пройдет она в новом формате, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры региона.
«Пять лет подряд наш профессиональный праздник — День работника культуры, который отмечается 25 марта — был украшен сотнями мероприятий акции «Неделя культуры в Оренбургской области». И в этом году мы успели сверстать насыщенный план этой «Недели». Но сегодня мы оказались перед фактом, что в связи с известными событиями все очные мероприятия отменяются, а у нас таких — подавляющее большинство, потому что мы привыкли и любим вживую общаться со зрителем, читателем, слушателем. Это вызов для нас, и мы на него отвечаем», — сказала министр культуры области Евгения Шевченко.
Законодательство в части доступа на рынок новых лекарств может быть пересмотрено на фоне распространения коронавируса — Минздрав РФ.
Кредитные каникулы: не ко всем «автоматически»
В случае, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по откровенно негативному сценарию, что вызовет не только определенное сжатие промпроизводства и потребительского спроса, замедление экономики, но и отразится на рынке труда, то правительство вполне может прибегнуть к централизованному введению «кредитных каникул», заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Песков оценил готовность Кремля выполнять рекомендации Собянина
Рекомендации мэра Москвы Сергея Собянина, связанные с мерами по предотвращению распространения коронавируса, могут частично распространиться и на сотрудников администрации президента РФ. Такую вероятность допустил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Думаю, что частично это положение будет распространяться на администрацию», — отметил представитель Кремля.
Коронавирус. Сводка на утро 23 марта в регионах Сибири.
Все анализы на коронавирус, взятые в СЗФО, будут направлять в Москву
Со вторника, 24 марта, весь биоматериал подозрительных на новую коронавирусную инфекцию исследований из лабораторий Северо-Западного федерального округа будет направляться в Москву.
Коронавирус: томские медучреждения работают в режиме повышенной готовности
Медицинские учреждения Томской области в связи с угрозой распространения коронавируса работают в режиме повышенной готовности. Об этом сообщили 23 марта в областной администрации.
В томских медучреждениях временно отменили диспансеризацию и профосмотры. Кроме того, частично переносятся плановые госпитализации.
Экстренная госпитализация по-прежнему оказывается незамедлительно и в полном объёме.
Ростовский губернатор раскритиковал борьбу муниципалитетов с COVID-19
Руководители некоторых муниципальных образований Ростовской области «формально и безответственно» отнеслись к борьбе с COVID-19. Такого мнения придерживается глава региона Василий Голубев.
Коронавирус: успехи РФ объяснили готовностью к бактериологической войне
Успехи России в борьбе против распространения коронавируса связаны с наследием СССР. Об этом 23 марта заявил политолог Сергей Марков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, удивление относительно успехов России в профилактике коронавируса возникает только у тех, кто был обработан русофобской пропагандой, которая искажает реальное положение дел в России в худшую сторону. Рационально же рассуждающие о РФ люди понимают с чем связано относительно небольшое количество заболевшим коронавирусом в РФ граждан.
На форс-мажор нельзя сослаться просто так: об отсрочке кредитов
Можно ли не платить по кредитам в период пандемии коронавируса?. Вопрос, конечно, волнует многих российских граждан, так как большая часть населения закредитована, имеет ипотеки, взяло кредиты, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова, руководитель департамента по правовой работе ООО «Ресурс Лекс». к. ю. н Андрей Моисеев.
Пока во всем мире и даже в «столице стариков» стараются изолировать от коронавируса, организовать им удалённую помощь по доставке продуктов и лекарств, в Алтайском крае решили их подвергнуть риску, собрав на бессмысленном награждении. Губернатору Томенко — минус в политическую карму. Цитата из канала «Барнаул.ФМ».
Чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге перенесён на сентябрь
Чемпионат Европы по самбо, который должен пройти в Екатеринбурге, перенесён на сентябрь 2020 года из-за коронавируса.
Напомним, для тех, кто находится на самоизоляции из-за распространения коронавируса нового типа, запущен сайт «все.онлайн» с более чем 60 цифровыми сервисами. Среди них — игры, книги, сериалы, обучение онлайн и многое другое.
В Петербурге пока не планируют ужесточать меры по недопущению коронавируса
Власти Петербурга пока не готовы ужесточать ограничительные меры, введенные из-за угрозы распространения нового вида коронавирусной инфекции, однако в случае ухудшения ситуации, готовы их пересмотреть.
Работа на «удаленке» может вдвое увеличить утечку данных — СМИ
Количество фишинговых атак на домашние компьютеры пользователей с целью получения доступа к их конфиденциальным данным выросло в четыре раза за несколько последних дней из-за перевода сотрудников на удаленную работу из дома. Об этом в авторском материале 23 марта сообщают «Известия».
Минздрав России настоятельно рекомендует пациентам, страдающим аутоиммунными заболеваниями не рекомендуется посещать общественные места.
В Хакасии не зарегистрировано новых случаев коронавируса
Как сообщили 23 марта в правительстве Хакасии, новых случаев коронавируса в республике не зарегистрировано.
Состояние единственного заболевшего медики оценивают как стабильное. В больнице на карантине изолированы 13 человек, на самоизоляции — 447 человек.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров доложил президенту России Владимиру Путину, что к первой половине апреля в стране будет выпускаться по 5 миллионов масок в сутки.
Министр также отметил, что предприятия лёгкой промышленности сейчас работают в круглосуточном режиме, а для пошива масок используется отечественная марля.
В Уфе в подъездах домов усилили меры борьбы с распространением коронавируса
Меры борьбы с распространением коронавируса усилили в подъездах жилых домов в Уфе. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба городской администрации.
По сообщению пресс-службы ведомства, управляющим компаниям даны поручения о проведении более тщательной дезинфекции мест общего пользования и общедомового имущества. При этом, особое внимание необходимо уделить состоянию первых этажей.
Глава Красного креста на Урале обратился в прокуратуру из-за дефицита масок
Глава свердловского отделения Красного креста Дмитрий Вершинин обратился к губернатору региона Евгению Куйвашеву и в прокуратуру области из-за дефицита медицинских масок.
По словам Вершинина, маски отсутствуют как в Екатеринбурге, так и в других городах региона. С происходящим нужно разобраться властям, считает руководитель.
Кроме того, иногда маски продаются по цене в 50 рублей за одну штуку и даше дороже.
«Считаю, что есть определенно коррупционная составляющая», — сказал Вершинин.
Липецким пенсионерам измеряют температуру на дому
В Липецкой области работники центров соцзащиты приходят к пожилым подопечным, измеряют температуру, дезинфицируют поверхности у них дома и проветривают помещения. Пенсионерам советуют чаще мыть руки, избегать людных мест и близких контактов, а в случае недомогания — вызывать врача на дом.
Заболевшего коронавирусом крымчанина хотят привлечь к ответственности
Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил рассмотреть возможность привлечения к ответственности заболевшего коронавирусом жителя Евпатории за то, что тот скрыл факт своего пребывания за границей.
Медик рассказал о живучести коронавируса в воздухе и на поверхностях
Продолжительность жизни коронавируса на той или иной поверхности зависит от её типа. Об этом в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил 23 марта кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Российские легкоатлеты досрочно вернутся со сборов в Португалии и Киргизии
Все российские легкоатлеты, которые сейчас находятся на сборах в Португалии и Киргизии, в ближайшее время вернутся в Россию. Об этом 23 марта заявил главный тренер команды Юрий Борзаковский.
Мантуров доложит Путину о «самочувствии» российской промышленности
Сегодня, 23 марта, президент РФ Владимир Путин проведёт встречу с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как уточнил официальный представитель Кремля, глава федерального ведомства доложит российскому лидеру о состоянии дел на производствах в условиях распространения коронавируса. Встреча будет публичной.
В прокуратуре Алтайского края открыли «горячую линию», куда можно пожаловаться на необоснованное завышение цен на товары, сообщили в ведомстве.
Рассказать о резком подорожании продуктов, лекарств, а также других предметов первой необходимости можно в прокуратуру района или города по месту нахождения торговой точки.
В рабочие дни с 9 до 18 часов по телефону 222−015 в прокуратуру края, в выходные и праздничные дни дежурному прокурору — 8−903−947−61−57.
Банк России дал рекомендации по кибербезопасности в карантин
В условиях карантина по коронавирусу банкам рекомендовано соблюдать кибербезопасность. Для этого Банк России разработал комплекс специальных мер.
Российский экспортный центр изменил календарь выставок из-за коронавируса
На фоне эпидемии коронавируса Российский экспортный центр (РЭЦ) изменил календарь международных выставок, форумов и деловых миссий на 2020 год, в которых при поддержке РЭЦ участвуют компании из России. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба АО «РЭЦ».
«Отмена выставок и форумов в разных странах мира — это, к сожалению, объективная реальность. Мы не можем ее изменить. Но мы должны сделать то, что в наших силах, для того, чтобы снять риски возникновения дополнительных затрат для экспортеров и предотвратить неэффективное расходование средств выставочной субсидии», — заявила управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ Татьяна Ан.
Она добавила, что РЭЦ постоянно находится на связи с экспортерами и готов оказать им помощь.
Изначально в перечне международных мероприятий на 2020 год значилось более 100 выставок, форумов и бизнес-миссий, теперь он сокращён до 73. Календарь на 2021 год по-прежнему насчитывает 89 событий.
Доктор экономических наук и публицист Никита Кривевский в своём телеграм-канале иронизирует:
«Налетай! Масочки защитные трёхслойные, по 5 шт в упаковочке всего за 490 рубликов! По 98 рубликов за масочку! Владимир Владимирович, Вы же недавно призывали к солидарности. Чтобы Вы сделали с основателями маркетплейса Беру Сбером и Яндексом, где размещено это объявление?».
В Красноярске совершили молебен о спасении от коронавируса
У поклонного креста на Дрокинской горе, на въезде в Красноярске 22 марта прошёл молебен о спасении от коронавируса. Об этом сообщили 23 марта в Красноярской епархии.
Совершил молебен «во время губительного поветрия и смертоносной заразы» настоятель красноярского Георгиевского храма при краевом госпитале ветеранов войн иерей Андрей Дорогов.
Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу — Скворцова.
Президент России Владимир Путин встретился с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Канал «Вы слушали Маяк» приводит фрагмент их разговора:
Мантуров: Наша промышленность столкнулась одновременно с двумя вызовами: это вопрос, связанный с коронавирусом, и одновременно с этим — существенное снижение нефтяных котировок, что повлияло на удешевление рубля… Для каких-то отраслей промышленности это в определённом смысле даже положительно.
Путин: Для экспортоориентированных
Мантуров: Для экспортоориентированых.
Д. Мантуров: Да, для экспортоориентированых — с одной стороны. С другой стороны, к сожалению, котировки на внешних рынках сегодня не стимулируют к тому, чтобы увеличились объёмы по биржевым товарам. В первую очередь мы говорим о металлургии, химии, целлюлозно-бумажной промышленности, минеральных удобрениях.
Что касается ситуации в целом — она удовлетворительная: сбалансирована и валютная выручка, и рублёвые расходы.
Власти Удмуртии ряд совещаний будут проводить в режиме конференц-связи
В Удмуртии намерены сократить число совещаний с присутствием большого количества чиновников. При возможности такие мероприятия будут проводиться с использованием конференц-связи, заявил премьер-министр Ярослав Семёнов.
Дагестанских школьников отправили на самоизоляцию после прибытия из Европы
Группа из 23 дагестанских школьников вернулась домой из Великобритании — страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Прибывшие дети и сопровождавший их педагог обследованы на коронавирусую инфекцию и находятся на двухнедельной самоизоляции.
В Подмоковье запустят еще три лаборатории для исследований на коронавирус
В Московской области на базе Серпуховского и Красногорского кожно-венерологических диспансеров с 23 марта начали работать две дополнительные лаборатории для проведения исследований на коронавирусную инфекцию. Еще три лаборатории откроются в области в ближайшее время.
В Ростовской области более 1 тыс. человек проверяют на коронавирус
В Ростовской области растёт число потенциальных носителей коронавирусной инфекцией. В настоящее время под наблюдением медиков находятся 1 тыс. 33 человека.
Парламентариев призывают к осторожности в советах по борьбе с коронавирусом
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв призвал сенаторов быть осторожными в своих рекомендациях относительно поведения и заявлений в короновирус, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.
За сутки в Забайкалье проведено 91 исследование взятых анализов на коронавирус в крае. Ни в одном случае коронавирус не выявлен, сообщил зампред краевого правительства Гурулёв.
Коллег заболевшего коронавирусом крымчанина отправили на карантин
Как выяснилось, заболевший коронавирусом житель Евпатории солгал о том, что не выходил на работу после возвращения из Франции.
В Хакасии из-за коронавируса приостановлен тренировочный процесс
С 23 марта в Хакасии в связи с угрозой распространения коронавируса приостановлен тренировочный процесс во всех физкультурно-спортивных организациях.
В Хакасии из-за коронавируса приостановлен тренировочный процесс
С 23 марта в Хакасии в связи с угрозой распространения коронавируса приостановлен тренировочный процесс во всех физкультурно-спортивных организациях.
Прилепин рассказал, как РФ может использовать ситуацию с коронавирусом
В ситуации с распространением коронавируса Россия должна поставить себе ряд внешнеполитических задач, считает писатель Захар Прилепин. Об этом он заявил 23 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции в России. Минздрав РФ.
Песков: Франция не просила у России помощи из-за COVID-19
Французские власти пока не просили у России помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил 23 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Формат саммита G20 по коронавирусу пока не согласован — Кремль
На сегодняшний день формат проведения саммита лидеров «Большой двадцатки» (G20) в режиме видеоконференции только определяется, он ещё не согласован. Об этом сегодня, 23 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Актриса Ольга Куриленко, похоже, вылечилась от коронавируса. В первые дни болезни она много спала и лежала с высокой температурой. Сейчас же почти все симптомы прошли, остался лишь небольшой кашель.
Кредитные каникулы в пандемию: возможны, но есть тонкости
Воспользоваться законом об ипотечных или кредитных каникулах в условиях пандемии коронавируса можно, каких-либо законодательных препятствий для этого не установлено, заявил корреспонденту ИА REGNUM юрист, Юридическая служба «Единый центр защиты» Артем Морозов.
Вопрос «закрытия» Москвы не обсуждается — Кремль
Власти не обсуждают вопрос «закрытия» Москвы из-за коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Два липчанина госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Липецкой областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирусную инфекцию 23 марта находятся два человека. У обоих диагноз лабораторно не подтверждён. Врачи проводят дополнительные исследования.
В Башкирии обойдут всех жителей, вернувшихся из-за рубежа
Больничный лист оплатят только тем гражданам, кто неукоснительно соблюдает режим самоизоляции для профилактики распространения COVID-19 в Башкирии. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В настоящее время по всей республике проходят обходы граждан, которые вернулись из-за рубежа.
По словам вице-премьера — министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленары Ивановой, лишь 37 процентов жителей Уфы, которые вернулись из-за рубежа, соблюдают требования и находятся на самоизоляции для профилактики распространения коронавируса.
Из-за COVID-19 к поквартирным обходам в Ростове-на-Дону привлекут студентов
Из-за резкого роста числа обращений в поликлиники помощь участковым врачам окажут ростовские студенты-медики.
Коронавирус: в Калининграде регламентировали работу грузоперевозчиков
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов провёл совещание по вопросам профилактики распространения коронавируса нового типа среди грузоперевозчиков, сообщила пресс-служба регионального правительства сегодня, 23 марта.
Коронавирус ведет к трансформации экономики — архангельский губернатор
В Архангельской области из-за угроз, связанных с распространением коронавируса, будет введен мораторий на принятие решений об изменении бюджета.
Кремль не комментируют возможность отказа сборной России от ОИ-2020
Перспективы участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио из-за коронавируса не комментируют в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
COVID-19 смертоноснее гриппа в сорок раз — эксперт
Летальность COVID-19, отношение числа умерших к заражённым, достигает 4%. Об этом 23 марта заявил президент национального проекта «Здоровье нации», доктор медицинских наук Дмитрий Еделев на телеканале «Россия 24».
«Эта инфекция опасна и шапкозакидательства здесь быть не может. Более того, эта инфекция достаточно смертоносная. До 4% умирающих — это хороший процент. Хочу сказать, что сезонный грипп, если это всё-таки оказывается достойная медицинская помощь, то это 0,1%. Опасность этой инфекции в сорок раз выше гриппа. То, что она менее инфекционна — да. Что менее передаётся — да. Но смертоносней — это факт. Сегодня говорить о том, что шапками закидаем, нельзя», — заявил Еделев.
Он напомнил, что COVID-19 официально признан особо опасным вирусом как в России, так и в Китае и в ряде европейских стран.
Песков объяснил отмену военных учений РФ коронавирусом
Россия приостановила военные учения у границ других государств из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил 23 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Речь идёт о превентивной мере, пояснил Песков. Так он прокомментировал заявление замминистра обороны РФ Александра Фомина о решении прекратить военные учения, проходящие вблизи границ России с западными странами.
В Москве будут дезинфицировать остановки общественного транспорта
«Мосготранс» сформировал 85 бригад общей численностью 200 человек для дезинфекции остановок общественного транспорта. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба компании.
Также организация наняла специалистов, которые будут измерять температуру тела пассажиров, приезжающих на автовокзалы.
Рособрнадзор приостановил проверки образовательных организаций до 30 апреля включительно, сообщает пресс-служба ведомства.
Это не касается внеплановых проверок, основанием для которых служит наличие фактов причинения вреда жизни и здоровью, и внеплановых проверок в связи с выдачей лицензии.
В России стартует производство новых тест-систем коронавируса
В России запускают серийное производство новой тест-систем для выявления новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19).
Задержка дыхания — не тест: в Подмосковье развенчали мифы о коронавирусе
Врачи Подмосковья опровергли основные слухи о коронавирусе и пояснили, почему достоверным тестом на наличие заболевание не может служить опыт с задержкой дыхания и почему вирус нельзя вылечить употреблением воды маленькими глотками.
Так, «полнейшей чушью» назван тиражируемый соцсетями народный «тест», согласно которому читается, что если не возникает чувства дискомфорта при задержке дыхания на 10−15 секунд, то человек не болен.
Еще одним мифом о заболевании стало убеждение, что прием воды маленькими глотками может победить коронавирус. Хотя врачи рекомендуют промывать нос каждые полчаса, предположение об особом режиме питья не имеет ничего общего с эффективными методами борьбы, отметили медики.
«Ажиотажный спрос на продукты создаёт новые инфекционные риски» — эксперт
Ажиотажный спрос создаёт благоприятные условия для распространения коронавирусной инфекции. Об этом 23 марта заявил кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков на телеканале «Россия 24».
«В больницах во время паники и при скупке в магазинах продуктов во время паники увеличивается концентрация людей. Это предполагает длительные контакты. Поэтому и сделаны сейчас меры карантинные, профилактические мероприятия. Это уменьшит количество людей в поликлиниках, не даст пожилым людям по возможности ходить в магазины, где скопление народу — для этого волонтёрская служба сейчас активно работает, когда приносят продукты старикам», — заявил Тимаков.
В Челябинске сотрудница прокуратуры заразилась коронавирусом
В Челябинске среди заражённых коронавирусом оказалась сотрудница прокуратуры. Об этом пишут СМИ.
По данным изданий, женщина никуда не выезжала за рубеж. Её заразил родственник, который вернулся из-за границы.
Песков оценил возможность переноса голосования по Конституции
Голосование по поправкам к конституции по-прежнему планируется на 22 апреля, заявил 23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ростовский центр мониторинга COVID-19 принял десятки обращений
Центр по отслеживанию коронавирусной инфекции, который начал работу в Ростовской области, принял 226 обращений от жителей региона.
Мэрия Казани временно передала 15 служебных автомобилей поликлиникам
В Казани 15 служебных автомобилей администрации города, по решению мэра Ильсура Метшина, переданы во временное пользование медучреждениям.
Тест на коронавирус оказался положительным ещё у одного челябинца
В Челябинской области ещё у одного гражданина оказался условно-положительным тест на коронавирус. Об этом на заседании регионального оперативного штаба сообщила первый замгубернатора Ирина Гехт.
Ранее речь шла о трёх условно-положительных результатах. Но точных данных ещё нет, их пока ждут из Новосибирска.
Россия подарила Киргизии еще 10 тысяч тестов для выявления коронавируса
Правительство России намерено и далее продолжать оказывать материально-техническую и методическую помощь другим странам для предотвращения распространения эпидемии коронавируса.
Песков: массовых мероприятий с участием Путина не планируется
Значительных изменений в графике работы президента РФ Владимира Путина в связи с ситуацией с распространением нового типа коронавируса нет. Глава государства продолжает трудиться в обычном режиме. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом официальный представитель Кремля отметил, что никаких массовых мероприятий с участие главы государства никто проводить не будет.
В Ростовской области нет заболевших коронавирусом
В Ростовской области более 1 тыс. человек прошли проверку на коронавирус с помощью тест-систем. Ни в одном случае диагноз не подтверждён.
Самоизоляцию назвали единственным лекарством против коронавируса
Единственным эффективным лекарством против коронавируса на данный момент является ограничение социальных контактов. Об этом 23 марта заявила директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Ситуация сегодня это, по сути, необъявленная нам война вируса человечеству. А может быть пока не война, а разведка боем. Вирусы появились раньше, чем жизнь на земле, и они время от времени устраивают такие военные действия», — заявила Попович.
Власти Петербурга призвали пенсионеров оставаться дома из-за коронавируса
Власти Петербурга призвали пожилых горожан самоизолироваться на время угрозы распространения нового вида коронавирусной инфекции, а в случае необходимости прибегать к помощи волонтеров и органов социальной защиты.
Россия призвала страны Европы не проводить военные учения в мае
Российская сторона попросила страны Европы не участвовать в военных учениях в период празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил 23 марта журналистам замглавы МИД России Александр Грушко.
«Крылья Советов» продлили карантин из-за угрозы коронавируса до 1 апреля
Руководство клуба «Крылья Советов» из-за угрозы распространения коронавируса решило продлить карантин и возобновить тренировки с 1 апреля. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.
По сообщению пресс-службы клуба, тренировки возобновятся не с 23 марта, как планировалось ранее, а с 1 апреля из-за сложившейся эпидемиологической обстановки.
В Северной Осетии под режим самоизоляции попали 176 человек
В Северной Осетии выросло на 58 человек число граждан, находящихся под медицинским контролем из-за коронавиурса. По данным минздрава, на 23 марта под режим самоизоляции попали 176 человек.
Коронавирус: «Наибольшую опасность представляет длительный тесный контакт»
У COVID-19 не такая высокая контагиозность, как у многих других заболеваний. Об этом 23 марта заявил кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков на телеканале «Россия 24».
«(Вирусу) нужен специфический рецептор, чтобы прикрепиться. Для коронавирусной инфекции эти рецепторы находятся в носоглотке, в слизистой глаз, в лёгочной ткани. Потому и протекает процесс больше со стороны лёгких с осложнениями. Вирус должен прикрепиться, чтобы прикрепиться, он должен туда попасть», — заявил Тимаков.
«Между болеющим человеком должно быть минимум полтора-два метра. То, что здороваемся за руки — если руки помоем и не будем трогать лицо, никакой опасности нет. Заражающая способность вируса не такая высокая. Это не корь. У неё гораздо меньше контагиозность. А вот длительный тесный контакт, которые ухаживают за больным человеком, длительное пребывание в помещении — почему карантин сделали в детских садах и у студентов, — длительное пребывание с источником инфекции увеличивает вирусную нугрузку», — пояснил он.
Авиарейсы из Уфы в Анталью и Пхукет временно отменены
Авиакомпании отменили рейсы из Уфы в Анталью и Пхукет. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба уфимского международного аэропорта.
По сообщению пресс-службы воздушной гавани, авиакомпания Royal Flight с 6 по 21 апреля отменила рейс Анталья — Уфа — Анталья.
Авиакомпания Pegas Fly отменила 26 марта рейс Уфа — Пхукет. По вопросам возврата билетов просят обращаться в авиакомпании.
Почти пятая часть вузов в Росси не перешла на дистанционное обучение
На сегодняшний день более 80% российских вузов перешли на дистанционное обучение. Об этом сегодня, 23 марта, в ходе заседания рабочей группы по организации образовательного процесса в высших учебных заведениях в условиях пандемии коронавируса заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Трансляция заседания ведётся на сайте федерального ведомства. При этом он подчеркнул, что часть вузов в регионах страны всё ещё продолжает работать в прежнем режиме, не следуя рекомендациям Минобрнауки.
Мурманские власти оценят риски в строительстве объектов из-за коронавируса
Мурманское правительство посчитает число иностранных работников на стройках и оценит риски по срокам возведения объектов из-за карантина.
Полные данные об эффекте COVID-19 на здоровье будут через год — эксперт
Из-за длительного срока восстановления лёгких после инфекции полную картину по эпидемии COVID-19 можно будет получить лишь через год. Об этом 23 марта заявил кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков на телеканале «Россия 24».
«80% населения переболевают, из них 10−15% в форме средне-тяжёлой и только 5% в тяжёлой форме. Мы видим процесс на данный момент. Мы видим то, что есть сейчас изменения в лёгких. А как будет дальше, как восстановятся лёгкие — непонятно. Им нужен длительный срок для того, чтобы восстановиться, как после любой пневмонии. У кого-то восстанавливаются через три месяца, у кого-то через шесть. Через год будет понятно, есть ли выраженные стойкие изменения на этот инфекционный агент», — заявил Тимаков.
Минздрав РФ: По коронавирусу тревожная ситуация по СНГ в Армении
В Абхазии и Южной Осетии пока что нет случаев заражения коронавирусом, наиболее тяжелая ситуация — в Армении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта, об этом сообщил замглавы Минздрава Дмитрий Костенников в ходе заседания комитета Совфеда по международным делам.
В Перми пик коронавируса ожидают в начале апреля
В Перми пик испытаний новым коронавирусом может начаться через полторы-две недели. Об этом 23 марта на аппаратном совещании заявил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, сообщает издание «Коммерсантъ».
В столице региона усилят карантинные меры. В частности, чиновникам запретили командировки без острой необходимости. К 25 марта весь транспорт должны подвергать санобработке, продавцы и кассиры в магазинах обязаны работать в перчатках и масках, все ночные клубы подлежат закрытию.
В Ивановской области COVID-19 выявили у медика
В Ивановской области выявлен второй случай заражения новым коронавирусом.
Купить продукты, вынести мусор — в Калининграде помогают пенсионерам
В Калининградской области открыты штабы помощи пожилым людям, которые вынуждены оставаться дома из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщила сегодня, 23 марта, пресс-служба регионального правительства.
Жители Новокузнецка просят власти закрыть авиасообщение из-за коронавируса
Жители Новокузнецка попросили власти закрыть авиасообщение города из-за коронавируса. Об этом сообщил мэр муниципалитета Сергей Кузнецов.
«Сократить — можно, но совсем закрыть? Слишком большая у нас страна, может кому — то понадобиться срочно лететь в командировку или по семейным обстоятельствам. А вот путешествовать… Наверно, я бы посоветовал воздержаться от поездок. На сегодня уже есть новокузнечане, которые из-за закрытия границ остались в чужой стране», — написал Кузнецов в своём Instagram.⠀
На Ставрополье помогут бизнесу, несущему издержки из-за коронавируса
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил обеспечить меры поддержки для предпринимателей региона, несущих издержки на фоне нестабильной эпидемиологической ситуации. Кроме того, на период действия режима повышенной готовности любые проверочные мероприятия в отношении предпринимателей должны быть исключены.
Страны СНГ обращаются к России за помощью по борьбе с коронавирусом
Страны СНГ обращаются к России за помощью по борьбе с коронавирусом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта, об этом сообщил замглавы Минздрава Дмитрий Костенников в ходе заседания комитета Совфеда по международным делам.
Школы Красноярска готовятся перейти на дистанционное обучение
Школьники Красноярска с 1 апреля будут учиться в режиме онлайн.
Как сообщили в мэрии города, занятия будут проводиться дистанционно. Учителя в настоящее время регистрируются на тематических порталах, изучают возможности образовательных платформ и приложений, учатся проводить онлайн уроки, вебинары и групповые беседы, записывать уроки на видео и заливать их на Youtube и так далее.
«Школы будут использовать все доступные коммуникационные средства», — говорится в сообщении мэрии.
«Влияние коронавируса на лёгочные ткани» — есть ли риски для переболевших?
После излечения от коронавирусной инфекции у переболевших, предположительно, могут сохраняться нарушения в функционировании лёгких. Об этом 23 марта заявил кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков на телеканале «Россия 24».
«Мы данные будем знать только через год, как мы обследуем людей, переболевших коронавирусной инфекцией. Увидим, функция лёгких нарушена или нет», — заявил Тимаков.
«Мы не видим влияния вируса на структуру лёгочной ткани, насколько стойкие это изменения. Коронавирус при тяжёлых формах течения заболевания меняет структуру лёгких и меняет насыщение крови кислородом и функцию лёгких — это однозначно, это да. Но это не у всех», — подчеркнул он.
Золотая середина: инфекционист похвалил то, как РФ борется с коронавирусом
В борьбе с коронавирусом недопустимы ни чрезмерно жёсткие методы, ни равнодушное попустительство. Об этом 23 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров.
Чубайс призвал отбросить «дурацкую браваду» вокруг коронавируса
Для того чтобы минимизировать ущерб от ситуации с пандемией коронавируса, необходимо строго соблюдать правила, введённые в связи с COVID-19. Об этом в эксклюзивном комментарии для YouTube-канала журналиста Станислава Кучера заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс.
Мэрия: системы жизнеобеспечения Москвы работают без перебоев
В Москве подача воды, электроэнергии и тепла осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции все службы комплекса городского хозяйства переведены на режим повышенной готовности, усилен контроль за подачей газа, водо‑ и электроснабжения. На данный момент никаких сбоев нет, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — сказал Бирюков.
В Мордовии с подозрением на коронавирус госпитализированы 15 человек
В Мордовии по состоянию на утро 23 марта с подозрением на коронавирус госпитализированы 15 человек. В режиме самоизоляции по месту жительства на территории региона наблюдается 261 человек.
В Новокузнецке поймали нарушителя самоизоляции из-за коронавируса
В Новокузнецке мужчина нарушил режим самоизоляции, где пребывал из-за коронавируса. Ранее он вернулся с отдыха в Таиланде. В минувшие выходные он сходил в магазин, где его увидели, сфотографировали и выложили снимки в социальную сеть. Полицейские установили личность мужчины. Информация передана в территориальное подразделение Роспотребнадзора.
В Прикамье после заграничного отдыха мэр Кунгура отправлен на карантин
В Пермском крае мэр Кунгура Сергей Гордеев перешёл на дистанционный формат руководства муниципалитетом, сообщают СМИ.
Причиной стала поездка на отдых в Объединенные Арабские Эмираты и последующий по прибытию домой домашний карантин. Две недели чиновник проведет дома и будет руководить городом удаленно, отмечает портал 59.ru.
В Северной Осетии призвали родителей не водить детей в детские сады
В Северной Осетии в детские сады с 23 марта будут принимать только тех детей, родители которых не имеют иной возможности обеспечить за ними присмотр из-за необходимости самим ходить на работу. С призывом к родителям дошкольников по возможности оставить детей дома обратилось министерство образования и науки.
Призыв мэра Москвы Сергея Собянина к людям старше 65 находиться дома из-за коронавируса коснётся Кремля, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков:
«Если я не ошибаюсь, там есть оговорка в отношении определённой категории людей, работа которых связана с руководством и так далее. Думаю, что частично это положение будет распространяться и на администрацию. Я имею в виду, что, конечно, не все люди, страдающие хроническими заболеваниями, указанными в соответствующем распоряжении мэра Москвы, и возрастом старше чем 65 лет, смогут быть дома. Вместе с тем, безусловно, решение выполнить эту установку мэра Москвы будет встречено с пониманием в администрации президента». Слова Пескова цитирует RT.
На Кубани намерены увеличить объёмы производства антисептиков
Объемы производства увеличивают производители антисептических и дезинфицирующих средств на территории Краснодарского края.
Вакцина против коронавируса может появиться в России к концу года
Вакцина против коронавируса COVID-2019 может появиться в России в конце 2020 года. Об этом 23 марта заявил лавный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико на пресс-конференции в Москве.
По словам эксперта, создание вакцин длительный процесс. Даже после того как препарат получен его необходимо протестировать сперва на животных, потом на людях, после чего провести клинические исследования на большой группе и лишь после этого вакцина будет лицензирована.
ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заёмщикам
Банк ВТБ рассмотрит в индивидуальном порядке обращения клиентов, оказавшихся в сложном финансовом положении в связи с коронавирусом. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба банка ВТБ.
«Считая социальную ответственность важнейшим принципом своей работы, банк разработал комплекс мер по поддержке пострадавших от коронавируса розничных заёмщиков, он начнёт действовать после принятия соответствующих решений», — пояснили в банке.
В частности, меры предполагают отсрочку платежа по кредитным продуктам — как основной долг, так и проценты, — клиентам, которые из-за эпидемии коронавируса оказались на больничном, либо понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о возможности переноса голосования по Конституции:
«Пока всё идёт в рамках формулировки, которую изложил президент в самом начале в ходе встречи с Эллой Памфиловой… Голосование в соответствии с указом намечено на 22 апреля, но превыше всего здоровье граждан, поэтому если развитие эпидемиологической обстановки будет давать показания для переноса даты голосования, это будет сделано. Пока никаких решений на этот счёт не принималось» (RT).
В Ростове-на-Дону из-за COVID-19 могут экстренно закрыть торговые центры
В Ростове-на-Дону из-за COVID-19 могут закрыть торговые центры, которые представляют опасность. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.
В Удмуртии медики наблюдают за состоянием 263 жителей республики
В Удмуртии на утро 23 марта под особым контролем находятся 263 жителя республики, включая 13 детей. Всего с 31 января под наблюдение были взяты 450 человек, в том числе 47 несовершеннолетних.
Эксперт рассказал о генетической предрасположенности к коронавирусу
Ряд людей на генетическом уровне более восприимчивы к коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом 23 марта заявил лавный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико на пресс-конференции в Москве.
Медик отметил, что не располагает информацией о том, что коронавирусу больше подвержены носители определённой группы крови.
«В отношении группы крови высказывают много точек зрения. Что со второй группой крови люди более восприимчивы к целому ряду болезни, но в отношении коронавирусной инфекции я таких данных не видел», — сказал эпидемиолог.
Заместитель директора НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации Николай Филатов:
«Коронавирус — один из респираторных вирусов, известных давно. Вот этот новый, у него летальность 3,4, ну максимум 4 процента! О чем это говорит? Да ни о чем. Это обычная респираторная инфекция… Пройдет естественная иммунизация населения, и все закончится» (цитата из канала «Сибиряк»).
Губернатор призвал петербуржцев переждать коронавирус дома
Петербуржцам следует сидеть дома в связи с пандемией коронавируса. За домашний режим всех горожан агитирует губернатор Александр Беглов.
«Призываю оставаться дома, чтобы оградить себя и своих близких от заражения», — написал Беглов на своей странице «ВКонтакте».
Мишустин пообещал усилить ответственность на нарушения карантина
Ответственность за нарушение карантинного режима по коронавирусу будет усилена. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 марта на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой руководство клуба совместно с медицинским штабом ПФК «Крылья Советов» приняли решение возобновить тренировки не 23 марта, как планировалось ранее, а 1 апреля. Об этом сказано на официальном сайте футбольного клуба:
«При этом иностранные футболисты нашей команды находятся в Самаре. Молодёжная команда «Крыльев Советов» также начнет занятия на клубной базе в тот же день, что и основная. Всем футболистам выданы рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Российская Премьер-лига планирует озвучить сроки возобновления Чемпионата 10 апреля».
ПФК «Крылья Советов», цитата с сайта kc-camapa.ru.
Глава российского правительства Михаил Мишустин: «Все эти меры, на которые сейчас вынуждены идти люди, включая ограничения и самоизоляцию, позволили нам выиграть очень важный фактор — время. Позволили врачам лучше подготовиться на случай, если инфекция будет быстро распространяться».
Экономист Делягин спрогнозировал наступление экономической катастрофы
Запланированные в РФ бюджетные программы не предусматривали и не могли предусматривать реальности коронавируса и паники вокруг него. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что власти РФ хотят ускорить выделение денег федеральной адресной программы на объекты нацпроектов.
Российские олигархи скупают аппараты ИВЛ на фоне эпидемии коронавируса — The Moscow times.
Не до нацпроектов: правительство РФ призвали помочь малому бизнесу
Ускоренное финансирование национальных проектов в условиях распространения коронавируса выглядит сомнительным начинанием, считает экономист Руслан Гринберг. Об этом он заявил 23 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Минэкономразвития РФ предложило ускорить процесс выделения денег на объекты национальных проектов.
Спорт не заразен: но перенос Олимпиады в Японии необходим
Перенос летних Олимпийских игр 2020 года, которые должны пройти в Японии, логичен, из-за распространения коронавируса неизбежен и давно очевиден, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
Собянин берёт реванш за 2019 год: о новых ограничениях в Москве
Мэр Москвы пытается показать себя эффективным и продвинутым руководителем, и многие из предложенных им мер весьма разумны, хотя некоторые другие вызывают вопросы, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Дмитрий Солонников, комментируя высказывания Сергея Собянина.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что, помимо ведомственного научного центра «Вектор», право на подтверждение коронавирусного диагноза в России получит Московский противочумный центр и 15 организаций Роспотребнадзора в регионах (цитата из канала bbbreaking).
По оценке главного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико, вакцина от нового коронавируса может появиться к концу года — началу следующего. Он пояснил, что процесс создания вакцины достаточно длительный — разработка, исследования на животных, затем на людях, клинические исследования на большой группе, лицензирование.
В Воронеже продлили каникулы для школьников
Каникулы для учеников воронежских школ продлили до 30 марта.
Пациенты с хроническим заболеваниями смогут получать рецепты дистанционно. Фото rosminzdrav.ru.
Главный эпидемиолог России: мужчины более подвержены COVID-2019
Мужчины в два раза чаще болеют коронавирусом, чем женщины. Об этом 23 марта заявил главный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико на пресс-конференции в Москве.
«Если посмотреть на структуру, кто болеет коронавирусом, то это чаще мужчины, чем женщины, почти в два раза чаще», — сказал эпидемиолог.
Ростовский сити-менеджер: общественный транспорт представляет опасность
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции пассажирский транспорт в Ростове-на-Дону представляет опасность для горожан. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.
Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что более 60 тыс. россиян, прибывших из-за границы, помещены под карантин и медицинское наблюдение.
Председатель российского правительства Михаил Мишустин обратился с к старшему поколению россиян с просьбой не покидать без крайней необходимости свои дома из-за угрозы новой коронавирусной инфекции. А заодно попросил молодых разъяснить своим старшим родственникам всю серьезность этой угрозы.
«Чтобы не заразиться, необходимо стараться оставаться дома. Без крайней необходимости не выходить на улицу. Не посещать людные места и на время отказаться от прогулок и встреч. Это в первую очередь в интересах вашего здоровья. Если вам нужно купить лекарства или продукты, хорошо бы обратиться за помощью к близким, соседям, знакомым, а также в социальные службы, к волонтёрам. Они готовы помочь», — приводит слова премьер-министра российского правительства пресс-служба правительства.
Псковский драмтеатр сыграл премьеру без зрителей
Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина сыграл премьерный спектакль без зрителей. Показ новой постановки режиссёра Петра Шерешевского «Село Степанчиково и его обитатели» по одноимённому роману Фёдора Достоевского решили не откладывать и записали для зрителей на видео.
Трансляция премьеры для зрителей пройдёт в ближайшее время на сайте театра.
В Оренбуржье число отправленных на карантин граждан превысило 1 тысячу
В Оренбургской области растет число граждан, отправленных на карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.
По стоянию на утро 23 марта под медицинским наблюдением находятся более 1 тысячи человек: 20 — в больницах и 1013 — на домашнем карантине. Из 20 госпитализированных пациентов у 18 выявлены признаки ОРЗ. Добавим, на 22 марта под медицинским наблюдением находились 914 человек.
Увольнения уже давно идут: о борьбе правительства с коронавирусом
Распространение коронавируса и вызванные им ограничения уже привели к массовым увольнениям, прежде всего в туристической сфере и в сфере услуг, но в официальную статистику эти данные не попадают и не попадут, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя решения правительства.
В Калуге главврач может лишиться работы из-за отпуска в разгар коронавируса
Главный врач калужской областной больницы Владимир Кондюков, находящийся в разгар эпидемии коронавируса на отдыхе в Тайланде, куда он убыл в отпуск без разрешения, может лишиться должности.
Гражданам Донбасса разрешили въезд в РФ через Белоруссию
Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, несмотря на ранее введённый запрет на въезд в Россию для граждан других государств, смогут въезжать на территорию РФ через границу с Белоруссией. Соответствующее распоряжение издало российское правительство.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, положения об ограничении въезда не будут применяться «в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».
«Почта России» приостанавливает прием международных отправлений, адресованных в государства, которые временно прекратили обработку международной почты. Доставить туда отправления на текущий момент не представляется возможным. Об этом сказано в официальном сообщении компании.
Ограничения коснулись Монголии, Кувейта, Ливии, Перу, Молдавии, Шри-Ланка, Туниса, Каймановых Островов, Французской Полинезии, Ливана, Филиппин, Мальдив, Острова Пасхи (Чили), Мьянма, Эквадора. Все эти государства временно не обрабатывают ни входящую, ни исходящую международную почту в результате мероприятий по борьбе с распространением коронавируса (COVID-19). «Почта России» возобновит прием отправлений в адрес данных стран после снятия там ограничений.
В России свыше 72 тыс. человек остаются под наблюдением из-за COVID-19
Российские медики наблюдают за состоянием более 72 тыс. человек — возможных носителей коронавируса. Об этом сообщает 23 марта пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве указали, что в целом с начала года почти 131 тыс. человек находилась под наблюдением из-за возможного заражения коронавирусом COVID-19. По состоянию на 22 марта контроль действует в отношении 72 423 человек.
Новосибирские вузы меняют традиционные формы обучения из-за коронавируса
Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) на время усиленных мер из-за коронавируса запустил флэшмоб #учитьсянасебя_дистанционно. Участники флешмоба должны выложить в социальных сетях фото‑ и видеосюжеты с указанным хештегом. Тематика разнообразная: что читают на «дистанте», как общаются по учебным вопросам, как проходят лекции в удалённом режиме.
«Неутешительный прогноз о распространении коронавирусной инфекции подталкивает образовательные учреждения страны к изменению традиционных форм обучения, — отмечают в НГУЭУ.
Так, преподаватели кафедры физического воспитания и спорта в прямом эфире размещают трансляции с тренировок в спортзале. Их в режиме реального времени посещают до 120 человек.
Актуализировать планы работы комитетов и комиссий Законодательного собрания Иркутской областив связи с новыми вызовами и угрозами, включая коронавирус, призвал своих коллег председатель областного парламента Александр Ведерников.
В частности, он отметил, что ряд вопросов парламентариям придется решать дистанционно в связи с рекомендациями не выезжать за пределы региона. Как было отмечено, некоторые парламентарии уже отменили свои командировки в другие города России, в том числе в Москву.
Оператор МТС призвал абонентов оставаться дома из-за пандемии
Идентификатор сети вместо привычного MTS RUS на призывающий оставаться дома лейбл BUD'DOMA заменил российский оператор МТС. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба компании.
Премьер-министр Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе сегодняшнего совещания согласился с необходимостью усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина в связи с распространением коронавируса.
Российский эпидемиолог, специалист в области профилактики инфекционных болезней и по вакцинопрофилактике Николай Брико: «Люди со второй группой крови более восприимчивы к ряду болезней. Генетическая предрасположенность есть. Все по разному реагируют на один и тот же возбудитель».
Каждый второй в России считает врача героем нашего времени
По данным ВЦИОМ, 49% жителей России считают, что врач — герой нашего времени. Убеждены, что медицинские службы способны защитить население от распространения коронавируса, 61% опрошенных.
Лекарственных препаратов в настоящее время в России достаточно — глава Минздрава РФ Мурашко.
В Волгоградской области приостановили проверки предпринимателей
Проверки юридических лиц и предпринимателей по линии Роспотребнадзора временно остановлены в Волгоградской области до 1 мая 2020 года. С 23 марта в региональном Роспотребнадзоре также временно не осуществляется личный приём граждан.
37 человек контактировали с заболевшим СOVID-19 крымчанином
Житель Евпатории, подхвативший в Европе коронавирус, контактировал с 37 людьми по приезду в Крым. По данным местного Роспотребнадзора, все они установлены и находятся под наблюдением специалистов.
В Ростове-на-Дону резко возросло число потенциальных носителей COVID-19
В Ростове-на-Дону резко увеличилось количество потенциальных носителей коронавирусной инфекции. В настоящее время под наблюдением медиков находится 761 человек.
Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен на всей территории России. Фото sakha.gov.ru.
Коронавирус в Красноярском крае: сколько жителей больны на самом деле
Телеграмм-каналы и СМИ Красноярского края сегодня, 23 марта, распространили информацию о том, что, по словам губернатора региона Александра Усса, реальное количество заболевших в крае больше, чем подтвержденных диагнозов. Эта информация вызвала в регионе большой общественный резонанс.
Появившуюся в интернете информацию корреспонденту ИА REGNUM прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.
Приводим цитату Александра Усса полностью — в том виде, в каком её предоставила пресс-служба:
«Сегодня мы имеем шесть случаев официального заболевания, порядка 3 тыс. 800 человек на 8 утра текущего дня (23 марта — прим. ИА REGNUM) находятся под наблюдением. Но нам необходимо смотреть правде в глаза и учитывать, что мы живём в открытом государстве, мобильном обществе и определить реальное состояние здоровья всех жителей практически невозможно. Кроме того, по мнению специалистов, заболевание у многих, прежде всего крепких молодых людей, может протекать бессимптомно. Именно поэтому количество реально инфицированных в Красноярском крае может быть выше официально подтвержденных случаев».
Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались. В России, по последним данным, 367 заболевших.
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил партии подготовить предложения по мерам дополнительной поддержки медиков, работающих сверхурочно в условиях коронавируса, сообщает пресс-служба партии.
«Единая Россия» разрабатывает предложения по дополнительной поддержке работников здравоохранения, работающих сверхурочно в условиях пандемии коронавируса, в том числе с пациентами, у которых он был подтвержден. Соответствующее поручение дал председатель партии Дмитрий Медведев», — говорится в сообщении пресс-службы.
В Башкирии закроют кинотеатры и бассейны из-за угрозы COVID-19
Все бассейны и кинотеатры закроют в Башкирии, а число людей на мероприятиях будет ограничено до 50 человек. Об этом 23 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.
Радий Хабиров поручил руководителю администрации главы Башкирии Александру Сидякину внести сегодня же соответствующие изменения в указ главы региона о режиме повышенной готовности.
Мужчины почти в два раза чаще женщин болеют коронавирусной инфекцией, заявили в российском Минздраве (цитата из канала tv360ru).
Проверки вузов Роспотребнадзором приостановлены до конца апреля
Сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека временно не будут осуществлять проверки российских высших учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора 23 марта.
Уточняется, что проверки всех организаций, осуществляющих образовательную деятельность, приостанавливаются в соответствии с поручением правительства РФ. Такая мера будет действовать до 30 апреля.
Из Новосибирска в Югру вернут сургутскую делегацию с 36 детьми
В Югру возвращают экскурсионную группу из 44 человек, выехавшую на Алтай в разгар пандемии коронавируса. В её состав вошли 36 детей, сообщают «Новости Югры».
Поездку организовал «Союз морских пехотинцев Югры» вопреки запрету губернатора ХМАО Натальи Комаровой на выезд делегаций из региона. Горадминистрация Сургута также не была поставлена в известность о путешествии. Группа уехала на поезде Сургут — Новосибирск и находится пока в пути.
В Ленобласти за продуктами для «самоизолированных» отправят соседей
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко хочет провести акцию «Добрый сосед».
Волгоградцам рекомендовали отменить зарубежные поездки
Перенести зарубежные поездки на более поздние сроки рекомендовал жителям Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров. Это связано с профилактикой недопущения коронавирусной инфекции.
Начальник метро Москвы объяснил, почему подземку нельзя закрыть
Закрытие Московского метрополитена на карантин негативно отразится на его инфраструктурах. Об этом сообщается на официальном портале столичного метро.
По словам начальника Московского метрополитена Виктора Козловского, данный объект является сложной технологической системой, которой необходима постоянная эксплуатация и контроль. Даже в ночную расстановку на линиях метро для выполнения технологии работы должны оставаться более 340 составов, которые постоянно перемещаются.
«Поезда играют важную роль и в движении воздуха по тоннелю, поддержанию в нём необходимого микроклимата и уровня влажности. Метро нельзя просто закрыть и выключить все системы, обеспечивающие его жизнь», — сказал Козловский.
Граждане проживут и без американского кино: здоровье дороже
Закрытие кинотеатров на фоне коронавирусной угрозы — важное и оперативно продуманное решение властей. Вряд ли здравомыслящие люди, родители пойдут сейчас в места массового скопления людей, требующего оперативных гигиенических профилактических мер, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
Результаты тестов на коронавирус в Ленобласти будут сообщать день в день
О коронавирусе в Ленинградской области. В настоящее время лаборатория Роспотребнадзора по Ленобласти выполняет до 500 тестов в сутки. Однако региональными властями рассматривается возможность привлечения к обработке тестов аккредитованных лабораторий в Кингисеппе, Тихвине, Ленинградской областной клинической больнице и в областном центре СПИД на территории Санкт-Петербурга.
В Свердловской области увеличилось количество обследованных на COVID-19
В Свердловской области за минувшие сутки в проведено 555 лабораторных исследований на коронавирус COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUMв пресс-службе регионального правительства.
В Ульяновске дезинфекцию транспорта стали проводить ещё чаще
В Ульяновске дезинфекция электротранспорта стала проводиться трижды в день.
В Мосгордуме полностью прекратили проводить заседания
В период с 23 по 27 марта в Московской городской думе не будет проводиться никаких мероприятий, включая заседаний комиссии или самого парламента. Информация об этом размещена на официальном сайте законодательного собрания столицы.
Ранее на заседании Мосгордумы 18 марта депутаты приняли решение перейти в полудистанционный режим работы, который подразумевал запрет на проведение круглых столов, выставок и экскурсий. Однако проводить заседания комиссий и думы депутаты вправе, что тем не менее не планируется реализовывать по крайней мере до 30 марта.
Все образовательные учреждения Чукотки с 1 апреля переводятся на дистанционный режим работы из-за ситуации с коронавирусом, говорится в распоряжении губернатора автономного округа, опубликованном на сайте регионального правительства.
«С 1 апреля 2020 года перевести все образовательные организации Чукотского автономного округа на дистанционные формы обучения… В каникулярный период (с 23 марта по 30 марта 2020 года) отменить массовые мероприятия с участием детей», — говорится в распоряжении.
У госпитализированного футболиста «Уфы» коронавирус не подтвердился
Тесты на коронавирус у полузащитника «Уфы» Оливье Тилля оказались отрицательными. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба уфимского футбольного клуба.
По сообщению пресс-службы ФК «Уфа», 17 марта футболист был госпитализирован и сдал два теста на COVID-2019.
Отмечается, что все футболисты клуба с персоналом сразу же были переведены на самоизоляцию.
Коронавирус опасен неизученными отсроченными осложнениями — эксперт
Долгосрочный эффект от эпидемии коронавируса пока что неизвестен, однако именно он может содержать основную опасность. Об этом 32 марта заявил кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков на телеканале «Россия 24».
«Мы понимаем, что по факту это обычная вирусная инфекция, обычное ОРВИ. Но новый вид вируса, который смутировал, который обладает действительно немного большей патогенностью и отсроченными летальными исходами», — заявил Тимаков.
«Не знаем, как он будет воздействовать на дальнейшее качество жизни у людей, потому что каждый вирус имеет свои отсроченные осложнения. Коронавирусная инфекция, может быть, даже будет больше опасна тем, что она может вызывать в лёгких определённые изменения структуры лёгочных тканей в виде фиброзов, то есть нарушать работу лёгких. Этот вопрос пока не изучен, потому что у нас нет отсроченных данных», — подчеркнул он.
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в четырёх странах
По данным на 23 марта, за сутки стало впервые известно о зарегистрированных случаях в Уганде (один завозной случай из ОАЭ), Мозамбике (один из Великобритании), Эритрее (один из Норвегии) и Сирии.
Так «протестуют» рестораторы из Екатеринбурга. Они запустили флешмоб #СкажитеНетГречке. Цитата: The Village Екатеринбург
Реструктуризация долгов больных коронавирусом обернется выгодой для банков
Вряд ли российские банки проигнорируют рекомендации Центробанка РФ по реструктуризации задолженностей заемщиков, заболевших коронавирусом, так как пока случаев коронавируса выявлено относительно мало, считает адвокат Виталий Ревзин.
По его словам, реструктуризация кредитов больным коронавирусом не скажется на общей кредитной политике банков. С другой стороны, у недобросовестных заемщиков появится причина для попыток симуляции заболевания, чтобы добиться возможности реструктурировать свои долги. Это обстоятельство также никто не отменяет, но, опять же, речь может идти о единичных случаях, не играющих серьезной роли на общем фоне кредитной политики российских банков.
Никонов: вирусологи в Италии получат опыт и проверят действенность лекарств
Направление российских военных врачей в Италию позволит проверить действенность препаратов против коронавируса, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).
Дума Екатеринбурга предложила журналистам перейти на видеотрансляции
Екатеринбургская городская дума предложила представителям СМИ воздержаться от посещения думских мероприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе гордумы.
Ранее спикер Игорь Володин подписал постановление, согласно которому в думе запрещается до 12 апреля 2020 года проводить мероприятия от 50 человек.
Теперь встречи думских комиссий будут сопровождаться видеотрансляцией, с которой можно ознакомиться на сайте гордумы. Ранее такая возможность была предусмотрена только для заседаний всей думы.
Впрочем, журналистам не возбраняется приходить на встречи комиссий, если сотрудники СМИ «вмещаются» в разрешенную постановлением численность в 49 человек.
Владимирская область выделила 7 млн рублей на борьбу с коронавирусом
Во Владимирской области на меры профилактики коронавирусу дополнительно выделят семь миллионов рублей из резервного фонда региональной администрации. На эти деньги закупят бактерицидные облучатели, пульсоксиметры, бесконтактные термометры, термоконтейнеры для транспортировки биологических материалов, пробирки с готовой коммерческой транспортной средой для выделения коронавируса и стерильные зонд-тампоны.
России провели уже более 165 тысяч исследований на коронавирус, под наблюдением врачей из-за подозрения на инфекцию остаются более 72 тысяч человек — власти.
В Москве число инфицированных коронавирусом выросло до 262
В Москве количество заболевших коронавирусом увеличилось до 262 человек, сообщили 23 марта в оперативном штабе.
Коронавирус: томским кинотеатрам рекомендуют закрыться
В Томской области кинотеатрам рекомендовано приостановить работу в связи с угрозой распространения коронавируса.
Весь прибывающий в РФ транспорт будут контролировать в особом порядке
В России из-за пандемии коронавируса будет установлен особый порядок контроля противоэпидемиологических мероприятий для всего транспорта, прибывающего в РФ. Соответствующее распоряжение Роспотребнадзору по итогам заседания координационного совета при правительстве РФ 20 марта дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин поручил обеспечивать граждан пособиями дистанционно
Российские граждане должны иметь возможность дистанционного получения пособий при необходимости. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 23 марта в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.
Индустрия онлайн-развлечений: правила игры диктует коронавирус
Индустрия развлечений, образовательная индустрия, брокеры и банки, службы доставки и крупнейшие порталы — все ищут способы зарабатывать в том новом мире, где правила игры диктует господин коронавирус, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицин.
Мало не покажется: политика правительства РФ стала опаснее коронавируса?
Основные проблемы, с которыми столкнётся Россия, будут вызваны не ростом смертности, а прогрессирующим экономическим кризисом, когда цена нефти падает на фоне снижения хозяйственной активности в ходе карантина. Об этом 23 марта в своём Telegram-канале написал социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.
Во Владимире ищут работников на пошив масок от коронавируса
Во Владимире на временную работу в ООО «Бриз — Кама», которое занимается изготовлением индивидуальных средств защиты от коронавируса, срочно требуются сотрудники. Предприятию требуются безработные граждане и студенты.
В Прикамье на карантин отправлены более 1,5 тыс. человек
В Пермском крае за сутки по состоянию на 23 марта число отправленных на карантин граждан превысило 1,5 тыс. человек. Информация об этом опубликована на странице министра здравоохранения региона Оксаны Мелеховой в Instagram.
На сегодняшний день госпитализированы 39 человек. У них выявлены симптомы ОРВИ. У всех пациентов взяты анализы на коронавирус.
Кроме того, 1521 человек отправлен на домашний карантин. У них нет симптомов заболеваний, однако граждане либо сами вернулись из неблагополучных по корнавирусу стран, либо контактировали с теми, кто приехал из-за границы.
В Москве ввели новую меру поддержки бизнеса из-за коронавируса
Московский оперативный штаб по экономическим вопросам запустил онлайн-сервис для поддержки предпринимательства. Об этом сообщается на официальном портале мэры города.
Для предпринимателей пострадавших от распространения коронавируса в Москве был запущен специальный сайт. На цифровой платформе бизнесмены смогут оставлять предложения относительно мер поддержки. На основе полученной информации предпринимателей будут информировать о текущей ситуации и принятых решениях.
В РФ за два дня выделили 23 млрд рублей на поддержку фармпромышленности
Правительство России выделило за два дня 23 млрд рублей на поддержку фармпромышленности. Об этом 23 марта сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
«Средства пойдут на госзакупки необходимого оборудования — это и тепловизоры, и бесконтактные термометры, установки для обеззараживания воздуха», — сказал он.
На Ставрополье на фоне коронавируса увеличится производство бахил
Один из двух производителей одноразовых бахил в Ставропольском крае компания «Вера» на фоне распространения в мире новой коронавирусной инфекции намерена увеличить объем выпускаемой продукции. Сделать это предприятие планирует за счет установки нового оборудования, сообщили в министерстве энергетики, промышленности и связи региона.
В Москве льготный проезд для школьников отменён из-за карантина
Льготный проезд отменён в Москве для школьников, начиная с пятого класса. Такое решение принял мэр столицы Сергей Собянин, говорится в сообщении, опубликованном 23 марта на сайте градоначальника.
Он отметил, что школы временно закрыты с целью минимизации контактов школьников, а льготы на проезд отменены, чтобы они с утра до вечера не «катались по городу».
Алтайский край. В регионе продолжаются профилактические мероприятия по недопущению распространения нового коронавируса. В настоящий момент в регионе в инфекционных стационарах развернуто 1117 коек. Больницы в полном объеме обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких, пульсоксиметрами (аппаратами для измерений и непродолжительного мониторинга насыщения кислородом капиллярной крови). Также в краевых медицинских организациях и аптечной сети создан запас основных противовирусных препаратов, дезинфекционных и антисептических средств (правительство региона).
Глава Кабардино-Балкарии поблагодарил медиков за переработку
«Выражаю слова благодарности нашим медикам и сотрудникам Роспотребнадзора, которые в последнее время работают с особой нагрузкой», — написал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков на своей странице в Instagram.
Руководитель субъекта призвал население к спокойствию и дисциплине.
Правительство РФ выделит на закупку аппаратов ИВЛ 7,5 млрд рублей
В России на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких будет направлено 7,5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Как уточняется в документе, эти средства будут выделены в 2020 году Минпромторгу России из резервного фонда правительства РФ «в целях защиты здоровья населения и проведения мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ».
Ректор уральского вуза отправилась на карантин по возвращению из Чехии
Ректор Уральского государственного медуниверситета (Екатеринбург) Ольга Ковтун ушла на карантин. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Ковтун прилетела из Чехии 20 марта 2020 года. С этого же дня ректор стала соблюдать режим самоизоляции.
«Что касается состояния ее здоровья, с нашим ректором все в порядке», — уверяют в пресс-службе.
Меры поддержки граждан зависят от глубины рецессии экономики РФ
Банком России уже представлена рекомендация о реструктуризации ссудной задолженности граждан, заразившихся коронавирусом. Целесообразность введения новых мер поддержки населения и банковского сектора будет, по всей видимости, зависеть от глубины рецессии российской экономики, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент Школы финансов НИУ ВШЭ Вдадислава Полетаева.
В «чистых зонах» российских аэропортов появятся аптеки и терминалы
Аэропортам разрешат открывать в «чистых зонах» аптеки и устанавливать платежные терминалы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта, об этом сообщила депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия»).
В петербургской больнице продолжают находиться 15 пациентов с коронавирусом
В инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге продолжают находиться 14 горожан и одна жительница Ленинградской области, у которых диагностирован новый вид коронавируса.
В Москве изменилась схема постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
В Москве перестанут направлять положительные пробы на коронавирус на подтверждение в «Вектор», диагноз будет ставиться после первой положительной пробы. Об этом 23 марта сообщили в оперативном штабе.
Глава Башкирии призвал наказать блогера из Уфы за нарушение карантина
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил наказать блогера из Уфы за нарушение карантина после возвращения из-за рубежа. Об этом стало известно 23 марта на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По его словам, те граждане, которые прибыли за-за рубежа, должны находиться на карантине. При этом необходимо проводить профилактику в отношении тех людей, которые хамски и злостно игнорируют правила и публично заявляют об их неисполнении.
«Я вчера «любовался», как одна дама вслух заявляет, что ничего делать не будет. Немедленно наказать ее, чтобы она пример не давала! Бог знает, что она привезла с собой, будет распространять», — сообщил Радий Хабиров.
Рецессия неизбежна: некоторым регионам РФ предсказали экономический коллапс
Рецессия мировой экономики вызвана не эпидемией коронавируса, а тем, что условия для экономического кризиса уже давно созрели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий, комментируя выводы экспертов Bank of America, констатировавших, что американская экономика впала в рецессию. Как полагает Кагарлицкий, рецессия была неизбежна, и она будет развиваться синхронно в большинстве экономик мира.
Омичей будут «жёстко наказывать» за нарушение коронавирусного карантина
Вернувшихся из-за границы в Омскую область и нарушивших условия изоляции будут жёстко наказывать. Об этом сообщили в областном правительстве.
В России 438 человек заразились коронавирусом
Коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек. Об этом сообщил 23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Глава правительства рассказал, что за минувшие сутки в России выявили 71 новый случай заражения.
Одна из крупнейших алтайских торговых сетей решила подзаработать на коронавирусной панике. Как сообщает канал «Инцидент Рубцовск», для покупателей собрали «тревожные» корзинки с содержимым, которое стало популярно в период эпидемии коронавируса в России.В корзинке есть и заветная гречка, антибактериальные влажные салфетки, консервы, соль, мука, масло — все для того, чтобы купить минимальный стратегический запас продуктов и не паниковать.
Цитата из канала «ГоворитБарнаул»
Детсады на Алтае продолжат работу, несмотря на угрозу эпидемии
Школы на территории Республики Алтай ушли на весенние каникулы, после чего обучение продолжится в дистанционном режиме. На дистанционный режим перешли также все профессиональные образовательные организации республики. При этом продолжают работать дошкольные учреждения.«Закрытие детских садов региона не планируется, работа осуществляется в режиме свободного посещения. Родители, принявшие решение оставить ребёнка дома под присмотром, должны об этом оповестить работников детского сада любым удобным способом», — отметили в правительстве.
В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса
Диспансеризация взрослого населения России приостановлена из-за распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано 23 марта на официальном интернет-портале правовой информации.
Цены на нефть упали из-за распространения коронавируса в США и Европе
Цены на нефть упали 23 марта из-за распространения коронавируса в США и Европе. Этот же фактор воспрепятствует восстановлению котировок черного золота, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
Жириновский призвал запретить рекламу туров и перелетов
В связи с прогрессирующей пандемией коронавируса лидер ЛДПР Владимир Жириновский призывает прекратить показ в СМИ рекламы туристических путёвок.
Хабаровские производители продуктов питания обеспечены сырьём
Производители продуктов питания в Хабаровском крае запаслись сырьём и не ожидают проблем с производством и высвобождения рабочих мест.
Крымчанин, заболевший коронавирусом, ездил в Европу по украинскому паспорту
Житель Крыма, у которого подтвердился короновирус, приехал на полуостров из Европы через Украину.
На первом этапе заболевания симптомы нового коронавируса можно легко спутать с проявлениями гриппа или простуды. В большинстве случаев это повышенная температура, сухой кашель, нередко — затрудненное дыхание, мышечная боль, усталость. Однако различия все же есть.
Эта инфографика поможет разобраться в симптомах заболеваний коронавируса, простуды и гриппа.
Храмы в Бурятии могут временно закрыть для посещения
В Бурятии запрещены все массовые мероприятия с количеством участников свыше 50 человек. В частности, под запрет попали спортивные, культурные и другие массовые мероприятия, кружки и секции.
«Также рекомендовано ввести ограничения на посещение культовых учреждений на период режима повышенной готовности», — отметили в правительстве.
Заболевший коронавирусом крымчанин не сообщал о поездке во Францию
Крымчанин, заболевший коронавирусом, скрыл информацию о поездке во Францию.
В Москве выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
После первой пробы в Москве зафиксировали 71 случай коронавируса. Об этом 23 марта сообщили в столичном оперативном штабе по коронавирусу.
В штабе пояснили, что это случаи, когда первая проба дала положительный результат. Отмечается, что каждый, у кого выявили инфекцию, получает помощь.
Всего в столице зафиксировали 262 случая заражения коронавирусом.
Студенты колледжей в Татарии начали пошив медицинских масок
В Татарии студенты колледжей и техникумов начали шить многоразовые медицинские маски из-за повышенного спроса ни них.
Жителям Ставрополья в борьбе с коронавирусом помогают психологи
Жители Ставрополья, испытывающие тревогу и стресс из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, могут обратиться за помощью к психологам. Сделать это можно бесплатно и анонимно, позвонив на горячую линию «телефона доверия», сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Свердловский Красный Крест не будет отправлять маски в Китай
Свердловское отделение Красного Креста не будет пересылать в Гуанчжоу (КНР) собранную гуманитарную помощь. Об этом заявил глава отделения Дмитрий Вершинин.
Всего в регионе собрали груз порядка 350 кг. В него входят бахилы, медицинские маски и другие средства защиты. В отделении уточнили, что уже были готовы отправить груз, но получили письмо от представителей китайского города.
«Они благодарят своих побратимов за заботу, но считают, что в Екатеринбурге ситуация не лучше», — сообщили в Красном Кресте.
Теперь, скорее всего, груз раздадут жителям Свердловской области.
Меры ответственности, предусмотренные в РФ за нарушение режима самоизоляции.
От коронавируса в России вылечились 17 человек
От пневмонии, вызванной коронавирусом, в России вылечились 17 человек, в том числе 14 граждан России, два — Китая, один — Италии.
Из-за дефицита жителям Тувы рекомендовали самим шить маски
Из-за дефицита одноразовых масок сотрудники Роспотребнадзора предложили жителям Тувы изготовить их самим из шести слоёв марли. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления.
«Ширина масок должна позволять закрыть нос и подбородок для обеспечения полноты защиты, менять маску для здоровых людей при посещении многолюдных мест каждые три-четыре часа, для больных — два-три часа», — отметили специалисты.
Число подтверждённых случаев коронавируса в Москве увеличилось до 262 человек — оперштаб по Москве.
Депутат Госдумы предложила продлить отопительный сезон
Один аспект распространения COVID-19 остался вне поля зрения многочисленных экспертов, считает депутат Государственной думы Елена Панина («Единая Россия»), которая видит одну из опасностей в распространении коронавируса нового типа в близящемся окончании отопительного сезона.
«В Москве, например, батареи в домах отключают, когда среднесуточная температура достигает плюс 8 градусов по Цельсию, а это как раз то, что и нужно для коронавируса. Мы все помним, как мёрзнем сами и наши дети в офисах, квартирах, школах и детсадах, когда уже выключено отопление, но ещё холодно, а в домах промозгло и сыро. И как болеют в это время люди всех возрастов, особенно старики и дети. Болеют привычными нам ОРВИ или гриппом».
В Башкирии чиновники после зарубежной командировки ушли на карантин
Главы администраций Уфы и Уфимского района ушли на карантин по новой коронавирусной инфекции после возвращения из зарубежной командировки. Об этом 23 марта сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании.
По словам главы региона, на 14-дневном карантине по этой же причине находится министр финансов Башкирии Лира Игтисамова.
Как утверждают специалисты-вирусологи, для решения эпидемиологического кризиса потребуется 10−12 недель. Фактически это означает, что и референдум, и юбилей Победы попадают на период эпидемии. Как говорят «ОколоКремля», по переносу референдума, видимо, придется принимать решение.
Наиболее оптимальной датой, конечно, является сентябрь, но пока решено референдум объявить на конец мая либо не позднее июля. Считается, что ранняя дата сыграет на успокоение населения. Да и затягивать процесс уже нельзя (russica2).
Чувашские чиновники переходят на дистанционную работу
В Чувашии органы власти переходят на дистанционный формат работы.
Коронавирусный центр в Москве достроят в течение месяца
В Москве инфекционный центр для борьбы с коронавируса будет достроен в течение месяца, это раньше срока на 6−8 недель.
В РФ создадут систему отслеживания контактировавших с больными COVID-2019
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ создаст систему отслеживания граждан, которые контактировали с заразившимися коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства.
Доктор экономических наук Никита Кричевский высказался по поводу заявлений мэра Москвы Сергея Собянина об ограничениях, вводимых в столице из-за коронавируса:
«Не знаю, нужно ли говорить очевидные вещи о социально ориентированном указе, о том, что под защиту берется наиболее уязвимая категория москвичей, что мэрия добровольно идет на многомиллиардные незапланированные траты. Ясно только, что мэр выступил на опережение, значит, общество еще не осознало масштаб бедствия. «Авось пронесет» отменяется».
COVID-19: все сахалинские школьники перейдут на дистанционное обучение
На Сахалине все школы переведут на дистанционное обучение.
В Подмосковье для пожилых людей вводится режим самоизоляции
На территории Московской области вводится режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, а также для тех, кто имеет хронические заболевания. Об этом 23 марта сообщил Telegram-канал губернатора Андрея Воробьёва.
Карантин будет действовать с 26 марта до 14 апреля. Для компенсации дополнительных расходов жителям выплатят компенсации в размере 3 тыс. рублей, половину из которых выплатят авансом, а вторую половину — по итогам завершения самоизоляции.
Коронавирус: омичей просят не покупать продовольствие впрок
В Омской области обеспечен запас всех основных продуктов питания, приобретать их впрок нет необходимости. Об этом сообщили 23 марта в областном правительстве, ссылаясь на информацию регионального минэкономики.
Правительство России обеспечит свободный доступ к полезным цифровым сервисам совместно с интернет-компаниями и Минкомсвязи. Информация о таких сервисах будет собрана на портале Все.онлайн.
Он начинает работу сегодня, 23 марта. Цитата с сайта.
Мишустин призвал пожилых людей не выходить из дома
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал пожилых россиян внимательно относиться к своему здоровью, избегать людных мест и по возможности оставаться дома.
В регионах пройдут учения по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин.
В Москве временно отменили транспортные льготы для школьников
Льготы на проезд для школьников с пятого класса и старше отменили в Москве. Об этом сообщил 23 марта мэр Москвы Сергей Собянин в обращении к семьям с детьми.
«Школы закрыты для уменьшения контактов учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу», — заявил мэр.
Собянин отметил, что особенно опасно такое поведение для членов семей школьников.
Указом мэра Москвы Сергея Собянина бесплатный проезд для школьников на общественном транспорте временно отменяется. Из документа следует, что такое решение принято потому, что дети переведены на дистанционное обучение. Тем не менее мэр обещал, что ученикам, которые бесплатно питались в школах, еда будет доставляться на дом.
В центр по COVID-19 Пскова устроили специалистов по медицинской кибернетике
В оперативном информационном центре Пскова в качестве операторов работают студенты — выпускники ПсковГУ, обучающиеся по специальности «медицинская кибернетика».
«Они обрабатывают обращения в письменном режиме, отвечая на вопросы граждан круглосуточно», — сообщили в администрации. К работе в штабе также привлечены специалисты профильных комитетов региональной администрации.
Оперативный информационный центр действует в Пскове с 20 марта. По телефонам
Все новые заразившиеся коронавирусом в России посещали неблагополучные по инфекции страны — оперативный штаб.
В Новосибирской области из-за коронавируса увеличили производство гречки
По словам министра сельского хозяйства Новосибирской обалсти Евгения Лещенко,сейчас не наблюдается повышения оптовых цен по отпуску товара в торговые сети.
«Запасы зерна оптимальны — 402 тысячи тонн, в том числе 200 тыс. тонн пшеницы продовольственной. На складах сельскохозяйственных и мясоперерабатывающих предприятий сосредоточено более 2 тысяч тонн запасов мяса. Также на складах находится 200 тонн гречневой крупы, 300 тонн рисовой крупы, 200 тонн макаронных изделий, около 190 тонн подсолнечного масла, — уточнил Лещенко. — Безменовский элеваторный комплекс в Черепановском районе за выходные получил необходимый объём гречихи, сейчас ведётся доработка сырья, завтра в Безменове будет запущен завод, который за сутки будет производить около 50 тонн крупы гречневой — ядрицы».
Алтайский государственный университет и Алтайский государственный аграрный университет с 23 марта 2020 года переходят на дистанционный формат обучения из-за коронавируса.
Ранее на дистанционное обучение перешли Алтайский государственный технический университет и педуниверситет. Алтайский институт культуры также перешёл на дистанционное обучение, но только если занятия проходят в группах численностью более 50 студентов.
О медицинских масках в аптеках Дагестана: либо их нет, либо подорожали
Медицинские маски в аптеках Дагестана на фоне распространения в мире новой коронавирусной инфекции либо вовсе отсутствуют, либо продаются по завышенной цене. Стоимость масок в некоторых аптеках республики достигает 26 рублей, сообщил руководитель дагестанского управления ФАС России Каир Бабаев.
Пушкинский музей откроет выставку «От Дюрера до Матисса» онлайн
Открытие выставки «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина» состоится в интернет-эфире телеканала «Россия — Культура» 23 марта вечером из-за противоэпидемиологических мер, принимаемых в столице. Об этом сообщается в минутном видеоролике, опубликованном на телеканале.
Пожилым москвичам выделят деньги для компенсации самоизоляции
Власти Москвы выделят денежные средства москвичам, подпадающим под режим обязательной изоляции. Об этом сообщил 23 марта в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Всего будет предоставлено 4 тыс. рублей каждому — 2 тыс. авансом и ещё 2 тыс. после завершения домашнего режима при условии его соблюдения.
Также операторы сотовой связи обязаны не отключать телефоны и интернет в случае неуплаты, не будут взиматься пени и штрафы за неоплату услуг ЖКХ.
В Хабаровске на карантин поместили всех жильцов одного подъезда
В Хабаровске отправлен на карантин подъезд многоквартирного дома, жильцы которого могли контактировать с одним из 4 зараженных COVID-19.
Мишустин дал поручение отсрочить выплаты регионов по долгам
Выплаты регионов России по долгам необходимо отсрочить. Такое поручение 23 марта дал премьер-министр Михаил Мишустин. Также в связи с коронавирусомпоручено подготовить новые меры поддержки строительства и малого бизнеса по импортозамещению.
COVID-19: на Чукотке в группе риска более 2 тыс. человек
«Три человека на самоизоляции в Билибино, один в Беринговском, остальные — в Угольных Копях. Люди под медицинским наблюдением, симптомов заболеваний у них нет», — сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Чукотскому АО Антон Семенихин.
Ульяновские власти просят ограничить пребывание детей в кафе и кинотеатрах
Ульяновские власти призывают родителей ограничить пребывание детей в кинотеатрах и торговых центрах, а работодателей просят предоставить возможность дистанционной работы сотрудникам, у которых есть дети.
Дагестан в условиях коронавируса поделится продуктами с другими регионами
Республика Дагестан обеспечена продовольствием на полтора-два месяца на случай транспортной изоляции в связи с распространением в мире новой коронавирусной инфекции. Более того, местные аграрии готовы при необходимости наладить поставки в другие субъекты мяса, капусты и риса, сообщил заместитель председателя правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Заболевший житель Великого Новгорода привёз коронавирус из Италии
Первый житель Великого Новгорода, заболевший коронавирусной инфекцией, вернулся из поездки в Италию. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится в официальном сообщении регионального управления Роспотребнадзора.
В настоящее время он находится в инфекционной больнице Великого Новгорода.
«Заболевание протекает в легкой форме. Организованы противоэпидемические мероприятия. Лица из близкого контакта госпитализированы», — сообщили в ведомстве.
В Карачаево-Черкесии из-за коронавируса ограничили работу мечетей и храмов
Мечети и храмы Карачаево-Черкесии работают по-новому в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции и принятого оперативным штабом республики режима повышенной готовности. Пожилых граждан, которые оказались в зоне риска, а также тех, у кого имеются симптомы простуды, кашель, просят не посещать культовые здания.
Мэр Якутска Сардана Авксентьева намерена ввести режим полного карантина из-за коронавируса в городе.
Собянин ввёл обязательный домашний режим для пожилых москвичей
В Москве граждане старше 65 лет будут обязаны соблюдать домашний режим. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Ограничения начнут действовать 26 марта и продлятся до 14 апреля. Под эти меры подпадают также граждане, страдающие хроническими заболеваниями — сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями, и все, кто перенёс инфаркт или инсульт.
Почти 500 млн рублей получит ФМБА на борьбу с коронавирусом
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получит до 491,7 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Бесплатный доступ к полезным интернет-сервисам будет обеспечен в РФ, заявил на совещании в правительстве РФ премьер-министр Михаил Мишустин. Также он поручил Минфину РФ отсрочить выплаты регионов по долгам.
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 438
В России выросло количество новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб 23 марта. Так, только за последние сутки в стране выявлен 71 новый случай заболевания. Таким образом, общее количество пациентов, у которых диагностирован COVID-19, возросло до 438 человек.
Более 200 человек в Уфе могут наказать за нарушение карантина по COVID-19
Более 200 человек нарушили карантин по коронавирусу в Уфе. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба правительства Башкирии.
По сообщению пресс-службы ведомства, на 22 марта в регионе на самоизоляции по новой коронавирусной инфекции должны находиться 2991 человек, из них в столице Башкирии — 1441 человек.
По словам чиновников, сведения о гражданах, которые нарушили режим самоизоляции, будут направлены в правоохранительные органы и Роспотребнадзор.
Операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, находящихся на домашнем режиме. Временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Покидать квартиру или уезжать с дачи, чтобы оплатить квитанции, не нужно, сказано в обращении мэра Москвы Сергея Собянина.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин для пожилых: с 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт) обязаны соблюдать домашний режим.
Празднование Дня города в Великом Новгороде перенесли из-за коронавируса
В Великом Новгороде из-за коронавируса празднование Дня города перенесли с июня на август. На август также перенесены и X Русские Ганзейские дни, которые в Великом Новгороде планировали совместить с общегородскими гуляньями в День города.
Министерство культуры РФ рекомендует организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам), приостановить функционирование для посетителей с 23 марта 2020 года. Соответствующий приказ подписан министром Ольгой Любимовой и доведён до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления в сфере культуры.
В документе отмечается, что меры санитарно-эпидемиологической безопасности вводятся в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
В Подмосковье 35 человек заразились коронавирусом
В Московской области по состоянию на утро 23 марта 35 человек заболели коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
«На утро понедельника в Подмосковье 35 заболевших», — говорится в информации.
На Урале медики призвали остаться дома из-за коронавируса
Медицинские работники Асбеста (Свердловская область) призвали горожан оставаться дома из-за пандемии нового коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.
К международной акции #останьтесьдома подключились медработники инфекционного отделения центральной районной больницы Асбеста. Они сфотографировались с информационными табличками в помещении больницы.
«Мы дежурим в больнице для Вас! Оставайтесь, пожалуйста, дома для Нас!» — написали медики.
Опубликовано обращение мэра Москвы Сергея Собянина к старшему поколению. В нём, в частности, говорится:
«Друзья, борьба с распространением коронавируса — наша общая борьба. В первую очередь инфекция представляет угрозу для пожилых, людей с хроническими заболеваниями и низким иммунитетом. Наша первостепенная задача — защитить эту наиболее уязвимую группу москвичей».
Юрист рассказала, как получить отсрочку по кредиту из-за коронавируса
Получение отсрочки по некоторым кредитам возможно из-за ситуации с коронавирусом. Так считает юрист Екатерина Духина, передаёт 23 марта радио Sputnik.
Такую возможность даёт закон об «ипотечных каникулах», который действует с 31 июля 2019 года. Если заёмщику удастся доказать, что ситуация с коронавирусом сделала его материальное положение хуже, получение им отсрочки возможно, пояснила юрист.
Медицинская маска. Анна Рыжкова © ИА REGNUM.
Шаманы Сибири попросили духов защитить людей от болезней, остановив распространение коронавируса нового типа. Обряды прошли в Туве, Бурятии и Алтайском крае, сообщает ТАСС.
Новосибирское минкультуры усилило меры из-за коронавируса
Министерство культуры Новосибирской области усилило меры в подведомственных учреждениях из-за коронавируса. С сегодняшнего дня, 23 марта, и до особого распоряжения приказано приостановить проведение массовых культурных мероприятий. Соответствующий приказ подписал и.о. министра культуры региона Юрий Зимняков.
СМИ: шесть человек с коронавирусом госпитализировали в Воскресенске
В Подмосковье госпитализировали шесть человек с положительным результатом на коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Отмечается, что среди заболевших сотрудник полиции и врач поликлиники.
Мэр Якутска требует ввести в городе режим полного карантина
«Полагаю, что вся работа, которая проводится в городе, крайне недостаточная и не может гарантировать то, что мы не сможем удержать заболевание на надлежащем уровне. В этой связи я буду выходить на руководство Якутии с просьбой об ужесточении принимаемых мер по недопущению распространения на территории городского округа коронавируса вплоть до введения полного карантина», — сказала мэр Сардана Авксентьева.
На утро 23 марта в Иркутской области не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Всего с начала проведения мероприятий по новой коронавирусной инфекции санитарно-карантинному контролю в аэропорту г. Иркутска подвергнуто 256 рейсов, прибывших из неблагополучных стран, досмотрено 44 308 человек.
Медицинские маски. Цитата с сайта правительства Приангарья.
В РСО-Алании проверяют на коронавирус больных с симптомами ОРВИ и пневмонии
В Северной Осетии берут анализы на коронавирусную инфекцию у всех больных, госпитализированных в медучреждения с диагнозами ОРВИ и пневмония. Об этом рассказала замглавы управления Роспотребнадзора Зарема Каболова.
Власти Горно-Алтайска прекратили личное общение с горожанами
Власти Горно-Алтайска из-за угрозы распространения коронавируса до 10 апреля приостановили личный приём граждан. Жители могут обратиться к чиновникам по телефону, через интернет-приёмную, а также в письменном виде. При этом граждан, недавно прибывших из стран, где зафиксирована вспышка болезни или контактировавших с таковыми, призвали не посещать здание администрации.
В рамках акции #МыВместе открылся агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в период эпидемии коронавируса.
На сайте по адресу мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости. Уже сейчас крупные компании организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения. Сформированная в обществе культура добрых дел сегодня реализуется в конкретных проектах: это общие усилия и новые возможности, открывшиеся вопреки эпидемии.
Цитата с сайта мывместе2020. рф
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев зашел в магазин и удивился, что сотрудники без масок. «Настоятельно рекомендовал обеспечить», пишет канал nia_baikal.
Обращение главы Курганской области Вадима Шумкова в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.
МЭШ загрузила более 5 тыс. материалов для обучения школьников онлайн
В Москве из-за коронавируса приостановлено обучение детей в школах. Чтобы дети не отстали «Московская электронная школа» («МЭШ») подготовила онлайн-занятия. В библиотеку «МЭШ» учителя загрузили более 5 тысяч обучающих материалов.
Ограничения на въезд в Россию, которые действуют с 18 марта по 1 мая, не распространяются на граждан стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии, сказано в распоряжении российского правительства.
Италия поблагодарила Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Начальник генерального штаба итальянских вооруженных сил Энцо Вичерелли поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Глава Зауралья в связи с COVID-19 высказался о «грызущих друг друга»
Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к землякам с просьбой в сложное время режима повышенной готовности в связи с профилактикой распространения COVID-19 «ограничить взаимные грубость и глупость». Обращение он опубликовал в своём Instagram.
Кроме того, он высказал намерение «запретить хождение уныния и паники».
И просит земляков проявить свои лучшие качества — оказать помощь нуждающимся и оказавшихся на карантине, организовать поддержку «тех, кому явно не по себе».
Российское правительство выделит 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких и мембранной оксигенации.
В Забайкалье коронавируса не обнаружили. Как сообщает региональное правительство, на территории региона за последние сутки проведено 91 лабораторное исследование, результаты которых показали, что коронавирусной инфекции в крае нет.
Как пояснил заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев, всего с января 2020 года в крае проведено 4217 лабораторных исследований. В рамках санитарно-карантинного контроля пунктов пропуска на границах Забайкальского края за последние сутки осмотрены 192 человека, заболевших не выявлено. Под медицинским наблюдением находится 277 человек, из которых 241 — на дому, 36 — в обсерваторе. За последние сутки больше на карантин не поступали.
Локоть рассказал, как будет работать метро Новосибирска из-за коронавируса
Метрополитен Новосибирска работает в штатном режиме. Никаких предпосылок для закрытия в условиях распространения коронавируса нет. Об этом сегодня, 23 марта, сообщил мэр города Анатолий Локоть.
В Ингушетии наладили собственное производство медицинских масок
В Ингушетии наладили собственное производство медицинских масок в республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. Собственноручно сшитыми масками обеспечивают персонал, посетителей и воспитанников.
Вице-премьер краевого правительства — министр экономического развития Забайкалья Александр Бардалеев во время оперативного совещания 23 марта рассказал о запасах продуктов питания и товаров первой необходимости в крае в условиях режима повышенной готовности, введённого из-за угрозы коронавируса:
«Минэкономразвития ежедневно, даже в выходные, проводит мониторинг наличия товаров первой необходимости в организациях торговли края. На сегодняшний день ажиотажного спроса не зафиксировано, запасы пополняются постоянно. Это касается в том числе и гречневой крупы. Её запас рассчитан на два месяца».
В налоговой службе Оренбуржья создан Региональный ситуационный центр
В УФНС России по Оренбургской области начал работать Региональный ситуационный центр (РСЦ). Он создан с целью мониторинга информации о рисках возникновения экономических проблем, связанных с распространением коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в налоговой службе.
Всероссийская диспансеризация временно приостанавливается в связи с коронавирусом. Соответствующее распоряжением российское правительство издало 21 марта 2020 года.
Оперштаб Кузбасса сообщил об улучшении состояния пациентов с коронавирусом
В Кемеровской области, по данным оперштаба, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 23 марта, новых случаев заражения COVID-19 не выявлено. Уточняется, что продолжают лечиться два пациента с подтверждённым диагнозом. Они находятся в инфекционной больнице в Кемерове. За минувшие сутки их состояние улучшилось. В больницах сейчас находятся 14 пациентов с подозрением на контакт с носителями коронавируса. Они изолированы.
На Ставрополье по просьбам родителей отменили карантин в детских садах
Координационный совет Ставрополья по противодействию новой коронавирусной инфекции по просьбам родителей отказался от идеи закрыть детские сады на карантин. В дошкольных учреждениях региона с 23 марта введен режим сводного посещения, сообщил у себя в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.
Стали известны регионы РФ с наибольшим числом врачей-инфекционистов
По состоянию на конец 2018 года в Санкт-Петербурге работало больше всего врачей-инфекционистов — 353, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава РФ.
На горячую линию по коронавирусу обратились более 120 тыс. москвичей
В Москве на горячую линию с различными вопросами по распространению коронавирусной инфекции обратились более 120 тысяч человек. Порядка 20 тыс. обращений касались получения больничных листов.
В пермских МФЦ принимают допмеры по борьбе с коронавирусом
На территории Пермского края все филиалы «Мои документы» работают в штатном режиме. В МФЦ принимают дополнительные меры по профилактике распространения коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого многофункционального центра.
В помещениях МФЦ с помощью ультрафиолетовых бактерицидных облучателей закрытого типа обеззараживают воздух, регулярно проветривают помещения. Организован утренний фильтр работников, у которых измеряют температуру. Увеличена кратность уборок помещений с использованием дезинфицирующих средств.
В Алтайском крае Общероссийский народный фронт и движение «Волонтеры-медики» будут помогать пожилым людям в период эпидемии коронавируса. Для этого они организовали особый штаб.
«Для старшего возраста пандемия коронавируса наносит наибольший урон, с большей тяжестью протекает заболевание. Чем меньше они будут контактировать в транспорте, в торговых центрах с другими людьми, тем проще будет нам будет сохранить эту категорию граждан. Штаб предназначен для того, чтобы позвонив на горячую линию, пожилые и маломобильные граждане со всей страны могли оставить свои заявки по обеспечению их продуктами питания, предметами первой необходимости», — пояснил глава регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк.
В Северной Осетии увеличилось число жителей, находящихся на самоизоляции
В Северной Осетии на шесть человек увеличилось число граждан, находящихся на режиме самоизоляции из-за коронавируса. На 22 марта их стало уже 118. Это вернувшиеся из-за границы либо те, кто с ними контактировал.
Участковые полицейские будут контролировать соблюдение режима самоизоляции в Забайкалье.
«Понятно, что у каждого гражданина своё отношение к происходящей ситуации. Но участковые полицейские будут осуществлять контроль за соблюдением режима самоизоляции. Конечно, нужно обязательно его соблюдать, чтобы не получить неприятности в виде административной ответственности, а в случае, когда люди будут создавать угрозу для здоровья окружающих, ещё и уголовную ответственность. Поэтому каждый забайкалец должен ответственно относиться не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих его людей», — сказала начальник краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты специальных молитв и прошений в связи с угрозой новой коронавирусной инфекции.
В Якутии призвали не штурмовать лаборатории, где берут анализы на COVID-19
«Торопиться не надо. Просьба это понимать и не загружать медиков просьбами. К сожалению, тут и начальники просыпаются, звонят: вот я такой-сякой, народный депутат, хочу сдать анализы, немедленно вы у меня должны взять. Такого не будет. Медики работают по жесткому регламенту, никаких исключений ни для кого не будет», — пояснил глава Якутии Айсен Николаев.
Лабораторные исследования. Фото Mos.ru.
Уникальная ситуация сложилась в школах Иркутской области. Как сообщает канал babr24, 19 марта было издано распоряжение министра Елены Апанович о прекращении посещения школ с 1 по 12 апреля и переходе на дистанционное обучение.
Однако в школах требуют от родителей отправить детей в школу 1 апреля. Между тем еще 14 марта колледжи и вузы перешли на дистанционное обучение, и в школах следовало сделать то же самое.
Складывается полное ощущение, что чиновники от образования игнорируют сам факт коронавирусной пандемии, пишут иркутские журналисты.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев): «Распространение коронавируса, как милость Божия, может способствовать осознанию хрупкости человеческой цивилизации и подтолкнуть людей поверить в Бога».
В Оренбурге из-за повышенного спроса на антисептики готовы открыть завод
В Оренбурге предприятие по производству антисептических салфеток готово открыть дополнительно завод и наладить еще и производство медицинских защитных масок, сообщает vestirama.ru.
Продукт предприятия — антисептическая салфетка против возбудителей холеры, туберкулеза, чумы, сибирской язвы и многих других заболеваний — является авторской разработкой оренбургских ученых. Автор разработки, кандидат медицинских наук Елена Иванова отметила, что можно предположить, с вероятностью 90%, что салфетка работает и против коронавируса.
В Москве 16-летняя девушка вылечилась от коронавируса
Из больницы в Москве выписали 16-летнюю девушку, болевшую коронавирусом. Об этом 23 марта сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
По её словам, пациентка благополучно вылечилась и была выписана из инфекционной больницы №1.
«Сейчас в Москве выздоровели уже девять пациентов. Это хорошая динамика», — сказала Ракова.
В Алтайском крае развёрнута работа трёх дополнительных лабораторий по тестированию на коронавирус. Это необходимо для более оперативного тестирования граждан, прибывающих из зарубежных стран и людей, имеющих признаки вирусных заболеваний.
По данным регионального минздрава, на 23 марта, случаев заболеваний новым вирусом в Алтайском крае не зафиксировано.
Торговые сети Камчатки показали свои «закрома»
На Камчатке владельцы торговых сетей продемонстрировали склады, набитые продуктами питания. Так бизнес региона пытается сбить ажиотажный спрос на продовольствие.
Нурмагомедов вернулся из США в Россию из-за пандемии коронавируса
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов со своей командой вернулся в Россию из-за пандемии коронавируса.
По информации «Ъ», Центризбирком попросил регионы притормозить печать и публикацию информационных и агитационных материалов о предстоящем голосовании по конституционным поправкам из-за неопределенной ситуации с возможным переносом даты голосования на фоне пандемии COVID-19.
Региональным комиссиям рекомендовано отложить начало подомового обхода граждан с целью информирования о голосовании и не публиковать представленные в минувшую пятницу агитационные видеоролики. В нескольких регионах «Ъ» подтвердили получение рекомендации из ЦИКа в виде голосового сообщения представителя комиссии с просьбой «замереть по всем пунктам» до появления определенности «в понедельник-вторник».
Китай отправил в Россию более 25 миллионов защитных масок
Борт ВКС РФ Ан-124 доставил из КНР 25,5 млн защитных масок. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В Ульяновской области начато производство медицинских масок
В Ульяновской области на одном из местных предприятий организовано производство гигиенических масок. В первую очередь ими будут обеспечены врачи, сотрудники общественного транспорта, продавцы.
У троих челябинцев условно-положительные результаты на коронавирус
Трое жителей Челябинска имеют условно-положительные результаты анализа на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает первый вице-губернатор Ирина Гехт.
Все они находятся в инфекционном стационаре. А медики ждут подтверждения из Новосибирска, от федеральной лаборатории.
Россия с 23 марта ограничит авиасообщение со всеми странами
Напомним, с 23 марта Россия ограничит авиасообщение с зарубежными странами. Чартерные рейсы будут осуществляться только из Москвы, в основном в столицы других государств.
На предприятиях Ульяновской области организациям рекомендовано обеспечить запасы сырья, топлива, оборудования, материалов, комплектующих изделий, предпринять меры по обеспечению устойчивых связей с поставщиками, разработать комплекс профилактических мероприятий для работников.
Первый случай заражения коронавирусом в Брянской области выявлен у женщины, вернувшейся из ОАЭ — RT.
У тульской школьницы подозревают коронавирус
Признаки новой коронавирусной инфекции выявлены у ученицы одной из тульских школ.
Власти Крыма нашли всех, с кем общался первый заразившийся коронавирусом местный житель, — это 37 человек, все они изолированы, сообщает RT со ссылкой на вице-премьера республики Игоря Михайличенко.
Сводка по заболеваемости COVID-2019 на утро 23 марта: Подтверждено 343 564 (+32 685 за сутки) инфицированных. Погибших 14 739 (+1566) чел., Выздоровевших 97 344 (+2215) чел. В России зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции.
Сотрудники МВД по Якутии выявили девять человек, распространявших в регионе фейковые новости о ситуации с коронавирусом — newsvirus.
Полученные Россией 25,5 млн защитных масок из Китая — это первая из запланированных крупных поставок.
Маски будут направлены в регионы РФ для обеспечения потребностей в средствах индивидуальной защиты, волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов пожилым гражданам, в ряд федеральных органов (в том числе в ФТС, МВД, ФСБ России) — newsvirus.
Число пациентов с подтвержденным диагнозом заражения коронавирусной инфекцией в Красноярске выросло до шести, еще двум красноярцам коронавирус подтвержден предварительно (newsvirus).
Еще одну пациентку, у которой ранее был подтверждён коронавирус, выписали из больницы в Москве после полного выздоровления. сообщает newsvirus.
Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы №1. Таким образом сейчас в Москве выздоровело уже девять пациентов.