Ашхабад, , 21:01 — REGNUM Власти Туркмении ограничили перемещение граждан внутри страны. Теперь для того, чтобы съездить в другой регион туркменистанцы обязаны иметь при себе справку об отсутствии у них коронавируса, передает «Азатлык».

Такая мера введена, невзирая на то, что по официальным данным, в стране до сих пор не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

Толпы желающих получить документ о том, что ни не заражены COVID-19, наводнили медицинские учреждения. Также это привело к очередному скачку коррупции, поскольку врачи стали продавать выдавать такие справки за взятки.

Ограничения на перемещения внутри страны введены на неопределенный срок.

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