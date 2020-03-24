Париж, , 16:16 — REGNUM Власти Франции официально ввели режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, сообщает Le Figaro.

Соответствующий закон был опубликован сегодня, 24 марта 2020 года.

Известно, что новый чрезвычайный режим предусматривает меры, ограничивающие свободу передвижения граждан. Нарушение правил самоизоляции карается денежным штрафом.

В связи с продолжающейся эпидемией коронавируса в стране, чрезвычайное санитарное положение продлится в течение двух месяцев с момента вступления закона в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Франции принял законопроект, разрешающий установление"чрезвычайной ситуации в области здравоохранения» перед лицом эпидемии коронавируса.

Подробнее в материале: Во Франции приняли закон о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения

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