Париж, , 08:25 — REGNUM Парламент Франции окончательно принял законопроект, разрешающий установление «чрезвычайной ситуации в области здравоохранения» перед лицом эпидемии коронавируса, передает BFM TV.

Ожидается, что режим «чрезвычайной ситуации в области здравоохранения» может быть объявлен на всей территории или ее части в случае бедствия в сфере здравоохранения, в частности эпидемии, затрагивающей по своей природе и серьезности здоровье населения.

Известно, что чрезвычайное положение «объявляется на период сроком два месяца» с момента вступления закона в силу.

Новый режим предусматривает меры, ограничивающие свободу передвижения, собраний и бизнес деятельности. Нарушение правил будет наказываться штрафом в 135 евро, 1500 евро в случае повторения нарушения «в течение 15 дней», а в случае «четырех нарушений в течение тридцати дней», гражданин будет караться штрафом «в размере 3700 евро». В отдельных случаях предусматривается заключение под стражу сроком до шести месяцев.

Правительство уполномочено принять ряд мер для поддержки бизнеса, включая «денежную поддержку», «прямую или косвенную помощь».

Ожидается также, что не позднее 23 мая правительственный отчет о состоянии эпидемии и рисках для здоровья будет представлен парламенту Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон подробно рассказал в «Journal du dimanche», как он готовится к пандемии, которая уже затронула более 16 000 французов и привела к гибели 674 человек.

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