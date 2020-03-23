Москва, , 14:23 — REGNUM Рекомендации мэра Москвы Сергея Собянина, связанные с мерами по предотвращению распространения коронавируса, могут частично распространиться и на сотрудников администрации президента РФ. Такую вероятность допустил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте также: Собянин ввёл обязательный домашний режим для пожилых москвичей

Официальный представитель Кремля отметил, что рекомендации градоначальника должны безусловно придерживать все. При этом Песков указал на имеющуюся оговорку, которая касается «определённой категории людей, работа которых связана с руководством направлений».

«Думаю, что частично это положение будет распространяться на администрацию», — отметил представитель Кремля.

Также по теме: Вопрос «закрытия» Москвы не обсуждается — Кремль

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российской столице граждане старше 65 лет будут обязаны соблюдать домашний режим. Эти меры также коснутся людей, страдающих такими хроническими заболеваниями как сахарный диабет, бронхиальная астма, онкологические заболевания. Работодателям предписывается всех работников данных групп перевести на удалённый режим, предоставить отпуск или больничный. Ограничения начнут действовать 26 марта и продлятся до 14 апреля.