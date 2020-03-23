, 09:21 — REGNUM В Москве граждане старше 65 лет будут обязаны соблюдать домашний режим. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Ограничения начнут действовать 26 марта и продлятся до 14 апреля. Под эти меры подпадают также граждане, страдающие хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями, а также все, кто перенёс инфаркт или инсульт.

Работодателям предписывается всех работников данных групп перевести на удалённый режим, предоставить отпуск или больничный.

«Выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости», — говорится в обращении.

Мэр советует пожилым людям, имеющим такую возможность, временно уехать на дачу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области по состоянию на утро 23 марта коронавирусом заболели 35 человек.