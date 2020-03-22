Москва, , 22:50 — REGNUM В Кремле не рассматривают возможность перехода президента России Владимира Путина на удаленный формат работы из-за коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

"Да нет. Пока все в рабочем графике», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, научный центр Роспотребнадзора ГНЦ ВБ «Вектор» приступил к испытанию разработанной им вакцины против коронавируса COVID-19.

Сообщалось, что прототипы вакцин будут проверены на иммуногенность и безопасность на лабораторных животных, включая низших приматов. Препарат против коронавируса может быть готов к внедрению в четвертом квартале 2020 года.

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