Москва, , 17:54 — REGNUM C аэродрома Чкаловский в Италию вылетел четвертый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС со специалистами Министерства обороны РФ для оказания помощи по борьбе с коронавирусом.

На борту воздушного судна находятся военные медики, специалисты в области вирусологии и эпидемиологии с необходимой техникой.

Как сообщало ИА REGNUM, в специальную группу из 100 ведущих специалистов-вирусологов, отправляющихся в Италию на борьбу с коронавирусом по поручению президента РФ Владимира Путина вошли военные врачи и эксперты, принимавшие участие в ликвидации вспышек сибирской язвы, лихорадки Эбола и африканской чумы свиней.

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