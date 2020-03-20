Ашхабад, , 21:10 — REGNUM Министр промышленности и строительного производства Сердар Бердымухамедов отчитался перед президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым о ходе выполнения его ведомством постановления о возведении промышленных и производственных объектов в 2020 — 2023 годах, передает пресс-служба главы государства.

Также глава минпромстроя рассказал о планах по переработке дымовых выбросов и производственных отходов нового цементного завода, который будет построен в Лебапской области.

Президент Бердымухамедов, в свою очередь, отметил необходимость уделять особое внимание увеличению объемов выпуска цемента и других стройматериалов, поскольку именно эта продукция имеет большое значение для своевременного ввода в эксплуатацию строящихся в Туркмении объектов.

Подводя итог рабочей встречи, туркменский лидер поручил своему сыну подготовить программу строительства новых предприятий в 2020 году, подчеркнув при этом, что она должна будет позитивно повлиять на эффективности работ в период перехода к рыночной экономике.

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