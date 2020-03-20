Бишкек, , 18:54 — REGNUM Киргизские дипломаты посоветовали 157 киргизстанцам, скопившимся на российско-казахстанской границе в ожидании, пока власти Казахстана разрешат им проследовать транзитом на родину? вернуться обратно в Россию. Об этом сообщает пресс-служба киргизского МИДа.

Киргизстанский консул в Оренбурге посоветовал им возвратиться в места временного проживания в России и оставаться там до открытия границы Казахстана или возвратиться в Киргизию на самолете, пока Россия окончательно не приостановила авиасообщение с республикой.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что ранее киргизские дипломаты смогли договориться с начальником следовавшего в Киргизию пассажирского поезда взять с собой дополнительно около 30 киргизстанцев, также застрявших на российско-казахстанской границе.

Еще порядка 30 граждан Киргизии отправились на родину, купив билеты на самолет до Бишкека.

Для остающихся на границе России и Казахстана 157 киргизстанцев посольство Киргизии при поддержке киргизской диаспоры в Оренбурге организовало доставку питания.

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