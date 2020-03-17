Бишкек, , 17:49 — REGNUM На пункте пропуска «Сагарчин» на российско-казахстанской границе застряли 223 гражданина Киргизии, пытавшихся выехать из России на машинах, передает «24.kg».

Въехать на территорию Казахстана они не могут, поскольку казахские власти закрыли границу для граждан иностранных государств по причине пандемии коронавируса. Вернуться в Россию они также не могут, так как российские власти предприняли аналогичные меры.

Читайте также: Казахстан ввел ограничения на пересечение границы с Киргизией и Россией

Сейчас киргизстанцы находятся в приграничной зоне в Оренбургской области и ожидают, пока власти Киргизии обратят на их проблему внимание и попросят казахстанских коллег пропустить их транзитом через свою территорию.

До тех пор, пока казахстанские пограничники не получат соответствующий приказ, киргизстанцы, среди которых есть малолетние дети, вынуждены обходиться без элементарных условий — поблизости нет ни туалета, ни магазина, а греться им приходится в машинах.

Читайте также: Почему Россия закрывает границу для иностранцев