Кабул, , 17:58 — REGNUM Жертвами штурма военной базы в Афганистане стали не менее 27 военнослужащих афганской армии, 20 марта сообщает агентство Reuters.

Нападение в провинции Забул было совершено вечером 19 марта. Официальные власти обвиняют в атаке талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нарушивших режим снижения насилия.

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не делало заявлений в отношении нападения на военную базу.

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