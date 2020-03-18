Кабул, , 11:52 — REGNUM В результате столкновений вооруженных сил Афганистана с боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли двое военнослужащих, об этом 18 марта Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел в провинции Балх, расположенной на севере страны. В ходе боев были ликвидированы десятки террористов.

Напомним, столкновение между военными и боевиками произошло спустя всего несколько недель после заключения мирного соглашения между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США.

Причиной тому стала неоднородность в среде террористов, некоторые из которых недовольны мирным договором и предпочитают его подорвать.