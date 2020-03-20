Минск, , 13:28 — REGNUM Психоз, связанный с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сделал людей осторожнее, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения предприятия «Адани», сообщило 20 марта информационное агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, «поднялся гвалт и психоз коронавирусный», который заставил соблюдать элементарные нормы гигиены, в частности мыть руки.

«Надо людей в конце концов заставить отвечать за себя и тех, кто рядом. Если ты сморкаешься, кашляешь, так не выходи на улицу и не трави других, заразу не разноси. В этом вся суть», — отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в Белоруссии достаточно благополучная и не требует введения «драконовских мер». Президент Белоруссии особо выделил медиков, которые «не имея вакцины, не зная, как лечить, ни одного человека не потеряли».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко порадовался за белорусскую систему здравоохранения, которую удалось сохранить с момента распада СССР, и «встряхнуть» во время пандемии коронавируса.

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