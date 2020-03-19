Минск, , 17:49 — REGNUM В ходе состоявшегося сегодня, 19 марта, совещания с высокопоставленными чиновниками и медиками Александр Лукашенко заявил о выявленной им пользе от смертельно опасного коронавируса COVID-19. Его выступление транслировалось по государственному телевидению.

С докладом в резиденцию президента приехали госсекретарь Совбеза Андрей Равков, глава президентской администрации Игорь Сергеенко и министр здравоохранения Владимир Караник. «Также на мероприятие позвали представителей Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, Белорусского государственного медицинского университета, Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии», — отметили в президентской пресс-службе.

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Выступая перед ними, Лукашенко выявил плюсы от распространения нового коронавируса, констатировав: «Польза, несомненно, есть».

Он пояснил суть выявленной им пользы от распространения смертельно опасного заболевания: «Прежде всего в том, что мы встряхнули систему здравоохранения. Особенно вирусологи, эпидемиологи, о которых мы вообще забыли».

«Хорошо, что мы сохранили эту ещё систему с советских времён и не угробили вас, — сообщил он приглашённым на совещание врачам. — А так мы людей лечим-лечим, а что там с эпидемиологической обстановкой? Да ничего страшного!».

«Вот этот психоз, он нас заставил нас как-то встряхнуться и в этом направлении поработать», — сообщил Лукашенко.

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Он также опроверг наблюдения очевидцев, сообщавших в социальных сетях об отсутствии контроля за прибывающими в Белоруссию пассажирами. Лукашенко заверил: «Всех, кто едет из-за границы, мы берем на контроль. Малейшее подозрение, кашляет или чихает — мы сразу же тестируем. Если вдруг лабораторно подтверждено, мы сразу все контакты начинаем находить и изолировать».

«Китайцы нам говорят: не надо излишне карантинить, потому что это результатов не дает. И наш опыт подтверждает: три тысячи человек наблюдали — три тысячи здоровые», — сообщил руководитель постсоветской республики.

Сейчас, по его словам, в Белоруссии наблюдается две тысячи человек. Смертей от последствий коронавируса в постсоветской республике не зафиксировано.

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