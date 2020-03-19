Душанбе, , 16:46 — REGNUM Все мечети Таджикистана возобновят свою деятельность с 20 марта. Об этом сегодня, 19 марта, сообщил пресс-секретарь Комитет религии, регулированию национальных традиций, торжеств и обрядов Афшин Муким.

Он отметил, что совместные молитвы возобновляются после дезинфекции мечетей, однако напомнил жителям страны о необходимости строгого соблюдения правил гигиены во время проведения совместных молитв.

Напомним, что с 4 марта в стране были прекращены все богослужения и проведение всех обрядов, кроме погребального. Подобный шаг в Совете улемов Таджикистана признали необходимым в связи с угрозой распространения коронавируса.

Напомним, в Таджикистане к настоящему моменту не зафиксировано ни одного случая зараженияCOVID-19.

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