Душанбе, , 18:42 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Таджикистана Мирхамуддин Камолзода объяснил, почему для профилактики распространения коронавируса в стране было принято решение о закрытии всех мечетей, тогда как введение карантина в школах даже не обсуждается.

По словам представителя минздрава, дело в возможностях обеспечить гигиеническую обработку помещений:

«Коронавирус передаётся капельно-воздушным путём, а во всех мечетях постелены ковры. В случае, если молящийся заражен, при поклоне вирус может остаться на месте поклонения и стать источником заражения для другого молящегося. Мы не можем 6−7 раз обрабатывать ковры хлорсодержащими средствами. Поэтому было решено ограничить совместные молитвы в мечетях».

Что же касается школ, то руководству рекомендовано проводить комплекс мероприятий для обеспечения эпидемиологической безопасности.

«Если у учебных заведений есть возможности, необходимо оснастить их санчасти термометрами и при наличие каких-либо симптомов проверять температуру. Если у учащихся высокая температура или симптомы болезни респираторных путей, их отпустят домой, за ними будут наблюдать врачи», — сказал Камолзода в ходе брифинга сегодня, 5 марта.

Напомним, что по официальным данным, в Таджикистане не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.