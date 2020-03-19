Дамаск, , 15:06 — REGNUM В свете сложившейся ситуации с распространением нового типа коронавируса введённые Соединёнными Штатами и их союзниками ограничительные меры в отношении ряда стран, в том числе тех, которые сильно страдают от пандемии COVID-19, является вопиющим нарушением прав человека, основных ценностей и принципов гуманизма. С таким заявлением выступило министерство иностранных дел и по делам эмигрантов САР, сообщает 19 марта агентство SANA.

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«Сирия призывает к немедленному и безоговорочному снятию санкций и блокады, — говорится в обращении внешнеполитического ведомства. — Вводящие такие меры Соединённые Штаты и их союзники […] несут полную ответственность за каждого, кто станет жертвой этой пандемии, поскольку препятствуют усилиям по борьбе с вирусом, представляющим серьезную угрозу для всего человечества».

В МИД Сирии призвали мировое сообщество способствовать «незамедлительной и безоговорочной отмене односторонних принудительных мер, особенно в условиях распространения коронавируса в соседних странах».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ призвали Вашингтон снять санкции с Ирана на фоне эпидемии вируса COVID-19,. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что американские санкции бьют «по фундаментальным правам человека в Иране». Так, жители Арабской республики из-за наложенных санкций не получают доступа к необходимым медикаментам.

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