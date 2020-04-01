Москва, , 05:02 — REGNUM Мировая политика находится в состоянии тектонического сдвига. О том, как различные деятели на планете используют поднявшийся ветер, чтобы лавировать в нужном для себя направлении, рассказывает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Добыча сланцевой нефти Latimes.com

Можно предположить, что президенту США Дональду Трампу еще в феврале казалось, что «земля крутится специально для него». Ничто не предвещало подвоха, но чем дальше, тем больше легкий шторм вокруг нефтяных цен превращался в цунами. Теперь экономический кризис в США, о котором так долго рассуждали целые армии аналитиков, похоже, совершенно неизбежен.

Вместо того чтобы поставить на место Китай, попутно цепляя Россию, Трампу придется теперь расхлебывать проблемы в собственной экономике и прежде всего — в сланцевой добыче углеводородов. Характерно высказывание Харольда Хамма, основателя Continental Resourses, одной из крупнейших нефтедобывающих компаний-сланцевиков. Хамм дошел до того, что предложил Вашингтону покарать те страны, которые осмелились демпинговать на нефтяном рынке. Хорошо хоть прямо не ткнул пальцем в Россию, которая своими действиями подвигла участников ОПЕК+ к бегству с игрового поля нефтяных цен.

На другом конце планеты, в Польше, политический шторм вызвал у некоторых экспертов радужные галлюцинации о распаде ненавистной России. Читайте подробности в статье Галины Смирновой «Коллапс или новое мироустройство?».