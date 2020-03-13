13 марта 2020 | Время чтения 8 мин

Галина Смирнова, , 21:02 — REGNUM Приближение выборов Дональда Трампа и голосования в России за поправки в Конституцию подвигло мир к помутнению разума. С невероятной скоростью в мире стали происходить политические тектонические сдвиги. Пока одни используют политические мотивы для игры с экономикой и, таким образом, установления лидерства на политической арене, другие просто под шумок при битве «монстров» хотят урвать себе кусочек прибыли, третьи, не имея возможности хоть как-то влиять на положение дел и в политическом и экономическом смысле, демонстрируют свою значимость. Не будем указывать пальцем, кто есть кто в этой игре, судите сами.

Практически накануне выборов Президента США Дональду Трампу прилетел сюрприз из России, затем легкая волна «счастья» запущенная российскими нефтяниками, неожиданно превратилась в цунами, пришедшего уже из Саудовской Аравии. США теряют почву из-под ног, что в принципе было предсказуемо: предполагалось, что экономический кризис накроет именно США — несмотря на непотопляемость построенной финансовой системы и их кажущееся уже вечным лидерство на мировой арене. Как говорится: «ничто не вечно под луной» и США когда-нибудь придется расстаться с превосходством над миром!

К торговой войне с Китаем, развязанной Трампом, которая, очевидно, должна была подкосить Россию, присоединился коронавирус, вычеркнувший из жизни не только рядовых китайцев, но и подкосивший мировую экономику. Хотя не так уж и страшен этот вирус, как его «малюют», жертв от него по статистике гораздо меньше, чем от того же рядового гриппа или других заболеваний, но мир почему-то «кричит» о нем громче и больше, чем о тех же, например, последствиях от приема наркотиков — значит «это кому-нибудь нужно, значит этого кто-то хочет»! Но, безусловно, всегда лучше предупредить болезнь, чем ее лечить, тем более способную унести жизни людей.

Не секрет, что ответом на новости о тяжелых последствиях гриппа стало снижение котировок акций крупных известных компаний, российские — не стали исключением, причем, как мы понимаем, среди них те, чьи активы много лет формировались при прямом участии российского бюджета, которые окрепли благодаря этой мощной поддержке, осуществляемой в том или ином виде, те, которые вполне стали конкурентными на мировом рынке, вышли на этот мировой рынок и уже могли бы в принципе подчинить его себе. Но не тут-то было, то санкциями душили, теперь вот странный вирус.

Известно, что распространение слухов негативного характера вполне может послужить толчком к кризису, видимо, этого «родители» вируса и ожидали, ведь именно подобные кризисы позволяют богатым стать еще богаче — скупить так сказать по дешевке активы компаний. И вот, «счастье» было так близко — котировки снижались, но карты в этой странной чьей-то игре смешались — в результате выхода России из сделки по ОПЕК+ подешевели активы американских сланцевых нефтяников и теперь и их тоже могут скупить, тем более, что они и без того погрязли в долгах. Получается, что Трампу не удалось на сегодняшний день подойти к предвыборному периоду с политическими (!) победами в своем портфеле. Что придумал Трамп?

Во-первых, поддержать сланцевиков. Как сообщало на днях издание EurAsia Daily, даже крупные американские компании обеспокоены падением нефтяных котировок. Одна из тех компаний, которая пострадала сильнее всех, — Continental Resources. Ее основал Харольд Хамм, сторонник Трампа и его советник по энергетическим вопросам. Буквально за один день компания потеряла половину рыночной стоимости. Очевидно обида, захлестнувшая Хамма, понудила его заявить, что США должны применить законы против нелегального демпинга к тем странам, которые виновны в падении нефтяных цен, и защитить национальные интересы. Судя по всему, посыл был сделан в сторону России и теперь уже и остальных участников сделки ОПЕК+, которых, по сути, Россия избавила от необходимости играть с нефтью по американским правилам. В общем, теперь в Белом доме рассматривают возможности помощи сланцевой добыче, сообщает издание со ссылкой на The Washington Post. «Скорее всего, федеральная помощь будет в виде низкопроцентных займов сланцевым компаниям, чьи кредитные линии закрыли финансовые учреждения», — сказал один источник. Еще два собеседника издания подтвердили, что сланцевой добыче могут помочь кредитами. Ну что тут скажешь, судя по всему, американским сланцевикам в силу высокой себестоимости добычи нефти будет сложно выкарабкиваться из лап мировых финансовых боссов.

Второй шаг, который предпринял Трамп недавно — он решил закрыться от Европы. Обоснованием этих мер послужил коронавирус, уже почти покинувший Китай и активно «расселяющийся» в Европе. Удивительными оказались выказывания Трампа по этому поводу: «Европейский союз не смог предпринять аналогичных (США) мер предосторожности и ограничить поездки из Китая и других горячих точек». По словам Трампа, подобными жесткими мерами США значительно сократит угрозу для граждан и в конечном итоге победит этот вирус. Да, вирус опасен, но если припомнить США то, что от войн, инициатором которых были штаты, Европу накрыла миграционная волна, способная стереть ее с лица земли, то на фоне этих событий заявления Трампа о спасении американцев от вируса, выглядят именно как предвыборный популизм, который, конечно, позволит спасти жизни большинству американцев, но сохранит ли за Трампом президентское кресло?!

Но самые интересные негромко — тихонько так развивающиеся в это время на всём этом фоне события происходят в Беларуси и Польше.

Как на днях сообщал портал auto.tut.by, президент Беларуси одобрил ранее анонсированный указ о поддержке развития электротранспорта в Беларуси. Беларусы, владеющие электромобилями не будут платить так называемый дорожный налог.

Странное решение, не правда ли, ведь, дорожный налог позволяет, в частности строить дороги, а электрокары как раз таки портят дорожное покрытие больше бензиновых автомобилей (данный факт подтверждается рядом компетентных институтов), но Лукашенко почему-то решил всё-таки освободить от налога именно электрокары. Может, потому что они пока в меньшинстве? Или, потому что хочет избавиться от нефтяной иглы России? А может, хочет помочь Германии, которая, возможно, станет центром зеленой автопромышленности, ведь не секрет, что Берлин вступил в гонку с американцами по завоеванию ранка по производству электрокаров, о чем подробно мы писали ранее или наоборот, помочь американцам? Судите сами!

Как отмечает издание, больше всего, благодаря Указу президента Беларуси, сэкономят владельцы Tesla: их автомобили весят от 2 до 2,5 тонны. Не придется тратить лишних 204 рубля в год. Правда, назвать это новшеством на все 100 процентов нельзя: указ с такой льготой уже был подписан в 2018 году. Еще одна существенная льгота касается отмены НДС при покупке электромобиля для личного пользования. При этом уточняется, что тем, кто ранее приобрел авто, НДС будет возвращен в пределах 500 базовых величин. Очевидно, что чем дороже электромобиль, тем большую сумму удастся сэкономить. Например, на популярном у белорусских электромобилистов Nissan Leaf можно сэкономить не так много. При цене в США от 5 тысяч долларов сумма платежа уменьшится примерно на 1200 долларов. Чуть более дорогие Chevrolet Volt, которые с аукционов США продаются примерно за 10 тысяч долларов, позволят сэкономить 2300 долларов. На Tesla, которые торгуются от 20 тысяч долларов, можно будет сберечь 4600 долларов. Не будут платить владельцы электрокаров и за коммунальные парковки. Льгота будет действовать до 2026 года. Это значит, что припарковаться в центре города, можно будет бесплатно. Но к коммерческим торговым центрам, где взимают плату за парковки, это не относится. Указом предусмотрены льготы и для тех, кто будет строить зарядные станции для электромобилей, в частности, им предлагается: освобождение от НДС; предоставление земельных участков для их строительства без аукциона; право использовать повышенные коэффициенты для отнесения своих расходов на затраты, что снизит налогооблагаемую прибыль.

Тем временем на днях в Польше на сайте центра Powiśle вышел анонс лекции польского адвоката Казимира Фрицкевича. Мероприятие анонсировалось на 12 марта, местом проведения указана Варшава. Тема лекции: «Распад России — различные сценарии. Вопрос распада РФ в российском, американском и польском полях зрения». Анонс сопровождается иллюстрацией карты «России 2025 года», где собственно не Россия то вовсе, а ряд «независимых республик»: «Кёнигсберг», «Ингерманландская народная республика», «Кубанская народная республика», «Уральская республика», «Камчатская республика». При этом, приграничные регионы России на карте через 4−5 лет будут принадлежать другим странам: Финляндии, Норвегии, Китаю и Японию. Некоторые российские эксперты уже успели прокомментировать данное мероприятие, сказав, что-то вроде того, что никто никому мечтать не мешает.

Скорее всего, миру действительно предстоит очередной и неизбежный этап переустройства. Но, очевидно, силы будут расположены иначе, чем на польской карте. Распылять территории России не позволят прямые поправки в Конституцию, если, конечно, их одобрит народ, ну, а по поводу присоединения территорий других стран к России — посмотрим, вдруг народы других стран выразят подобное желание. В общем, время покажет.