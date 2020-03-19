Токио, , 07:25 — REGNUM Свой теперь уже бывший дворец в центре Токио навсегда покинули бывший император Японии Акихито и его супруга Митико. Об этом 19 марта сообщает информационное агентство Kyodo.

Дворец, с 1993 года являвшийся для бывшей императорской четы официальной резиденцией, переходит к новому императору Японии Нарухито и его супруге императрице Масако. В нём начинается ремонт и подготовка к вселению новых жильцов.

Почётные император и императрица — так теперь звучат титулы 86-летнего Акихито и 85-летней Митико — некоторое время проведут в вилле на берегу океана на юго-западе от Токио, потом на императорской ферме в сельском районе префектуры Тотиги на острове Хонсю, после чего 31 марта на полтора года поселятся во временную резиденцию в столице.

После того, как будет завершён ремонт императорского дворца, расположенного в центре Токио, в него въедет император Нарухито, а его отец займёт освобождённый сыном дворец Акасака, расположенный поблизости.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года, после отречения от власти императора Акихито, на престол в Японии вступил его старший сын 59-летний Нарухито. Отречение произошло в Токио 30 августа 2018 года.

Читайте также: Бывший император Японии упал в обморок — СМИ