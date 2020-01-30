Токио, , 08:30 — REGNUM Почетный император Японии Акихито упал в обморок в одном из помещений дворца, сообщает 30 января Kyodo.

По данным издания, инцидент произошел накануне. Бывший монарх упал в обморок и на некоторое время потерял сознание. Обследование не выявило причин случившегося. Акихито восстановился и сейчас чувствует себя хорошо.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года после отречения от власти императора Акихито на престол в Японии вступил его старший сын 59-летний Нарухито. Отречение произошло в Токио 30 августа 2018 года, а 1 мая Нарухито будут вручены бронзовое зеркало, подвески из яшмы и меч — атрибуты имперской власти.

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