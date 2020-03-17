Масеру, , 22:57 — REGNUM Суд в Лесото отложил рассмотрение дела Месайи Табане, жены премьер-министра страны Томаса Табане, обвиняемой в убийстве его прошлой жены Липолело Табане, 17 марта сообщает портал All Africa.

Рассмотрение дела об убийстве 2017 года отложено до 14 апреля по просьбе прокуратуры. Месайя Табане в зале суда не стала комментировать перенос рассмотрения дела.

Сам премьер-министр Лесото Томас Табане, которого также считают причастным к убийству бывшей супруги, ещё в феврале отправился «на лечение» в ЮАР и до сих пор не вернулся.

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