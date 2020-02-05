Масеру, 5 февраля 2020, 22:53 — REGNUM Супруга премьер-министра Лесото Тома Табане предстала перед судом страны по обвинению в убийстве первой жены своего мужа, 5 февраля сообщает агентство Reuters.
42-летняя Месайе Табане обвиняется в убийстве Липолело Табане, первой супруги 80-летнего премьер-министра, которое произошло в 2017 году.
Госпожа Табане выслушала обвинения и была отпущена под залог. Суд учел, что днем ранее она добровольно сдалась в руки правосудия.
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