Москва, , 08:35 — REGNUM Переговоры глав МИД РФ и Буркина-Фасо Сергея Лаврова и Альфа Барри, запланированные в Сочи на 20 марта, перенесены. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Сообщаем о переносе (переговоров) с главой МИД Буркина-Фасо Альфой Барри», — цитирует ТАСС Захарову.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на фоне коронавируса отменили «Правительственный час» в Госдуме с главой МИД России Сергеем Лавровым. Глава МИД должен был выступить с информацией о внешней политике РФ на современном этапе.

Читайте также: В Госдуме отменили «правительственный час» с Лавровым из-за коронавируса