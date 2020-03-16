Москва, , 18:13 — REGNUM «Правительственный час» в Госдуме с главой МИД России Сергеем Лавровым отменили на фоне коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Проведение «правительственного часа» в Госдуме с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, запланированное на 18 марта, отменяется. Такое решение было принято Советом Думы на фоне общих профилактических мер по борьбе с распространением коронавируса». — сказал Слуцкий.

Глава МИД должен был выступить с информацией о внешней политике РФ на современном этапе.

Парламентарии уточнил, что таким образом, Совет Думы отменил все «правительственные часы» до 15 апреля.

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