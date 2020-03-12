Москва, , 12:57 — REGNUM Пока нет никаких рекомендаций по переносу общероссийского голосования по Конституции 22 апреля из-за распространения коронавируса. Об этом 12 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

«В настоящее время никаких индикаций на этот счет нет, никаких рекомендаций на этот счет нет, обсуждений каких-либо на этот счет нет и решений на этот счет тоже нет», — сообщил Песков, отвечая на вопрос о возможности переноса общероссийского голосования из-за ситуации с новым коронавирусом.

При этом Песков отметил, что в Кремле и в правительственном штабе очень внимательно следят за ситуацией.

Напомним, депутат от «Партии роста» Оксана Дмитриева во время обсуждения поправок в Конституцию в петербургском парламенте предложила вынести вопрос о возможности президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства на отдельный референдум.

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