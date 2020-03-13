Вашингтон, , 21:26 — REGNUM Государственный департамент США потребовал объяснений от китайского посла в Вашингтоне после заявлений представителя МИД КНР о возможном занесении коронавирусной инфекции в Китай американскими военными, 13 марта сообщает агентство Reuters.

«Он был вызван в связи с тем, что представитель министерства иностранных дел Китая сказал в отношении COVID-19» , — сообщил журналистам представитель Госдепа США.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил в «Твиттере», что коронавирус мог попасть в Китай из Соединенных Штатов. Лицзянь сослался на заявление главы CDC Роберта Редфилда об обнаружении COVID-19 у некоторых погибших от гриппа в США.

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