Москва, , 13:03 — REGNUM Российский президент Владимир Путин не контактировал с депутатом Госдумы Сергеем Катасоновым (ЛДПР), отправленным на карантин после поездки во Францию. Об этом сообщил 13 марта журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Путин во время посещения Госдумы выступал с трибуны, а Катасонов, вероятнее всего, перед этим на неё не поднимался. Представитель Кремля отказался говорить о том, сдавал при Путин тест на коронавирус.

Такая информация не предназначена для широкого распространения, сказал он и подчеркнул, что все меры для защиты президента от болезней предпринимаются.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков заявил, что распространение коронавируса не отразилось на рабочем ритме российского лидера.

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