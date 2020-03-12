Москва, , 13:49 — REGNUM Под угрозой заболевания коронавирусом находятся ряд депутатов Госдумы, которые в зале пленарных заседаний сидят возле депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, когда Катасонов приехал из Франции и «сбежал» с карантина.

«Во фракции (просьба) с пониманием отнестись и ряд (в зале пленарного заседания), где он находился — выше-ниже — на карантин, и коллеги, с кем общался — на карантин», — заявил Володин.

Так, возле Катасонова сидят от ЛДПР Андрей Луговой, Сергей Жигарев, Юрий Напсо, Валерий Селезнев, Сергей Маринин, Елена Строкова, а также депутаты от «Единой России», сидящие через проход: Елена Митина, Татьяна Касаева, Родион Букачаков, Владимир Новиков, Абдулмаджид Магромов и Алексей Кобилев.

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