Москва, , 15:32 — REGNUM Совфед одобрил поправки в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

Преамбула Конституции остается неизменной, поправки вносятся в шесть глав основного закона, кроме 1, 2 и 9.

Документ еще должны поддержать две трети региональных заксобраний. Совет Федерации направит им текст закона сразу после одобрения.

Подписанный закон президент РФ направляет в Конституционный суд, который должен в течение недели проверить, соответствуют ли ст. 1 и 2 этого документа главам 1, 2 и 9 действующей Конституции.

В случае положительного решения КС вступает в силу поправка, регламентирующая порядок проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Указ о его проведении подписывает президент. В указе должна содержится дата проведения голосования — предварительно 22 апреля 2020 года, этот день объявляется нерабочим с сохранением всех выплат.

Если поправки найдут поддержку граждан РФ, президент РФ подписывает поправки в Конституцию, и они вступают в силу.

Госдума 11 марта приняла поправки в Конституцию в третьем чтении.