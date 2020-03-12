Анкара, , 11:00 — REGNUM Власти Турции не рассматривают вопрос вывода своих военных с территории сирийского Идлиба, заявил министр обороны республики Хулуси Акар.

«Наше присутствие в Идлибе со всеми нашими элементами продолжается. О выводе войск речи не идет, все наши войска остаются на месте», — цитирует его Anadolu.

Как сообщало ИА REGNUM, договорённости о перемирии в Идлибе были достигнуты на встрече российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта.

Ранее в Анкаре начались переговоры между российскими и турецкими военными на тему происходящего в сирийской провинции Идлиб.

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