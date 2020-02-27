Сенатор США поддержал агрессию Эрдогана в Сирии
Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио поддержал президента Турции Реджепа Эрдогана в его агрессии в сирийской провинции Идлиб.
В Стамбуле из-за протестов полиция огородила здание генконсульства РФ
Турецкая полиция установила железные заграждения вокруг здания генерального консульства России в Стамбуле после начавшейся здесь акции протеста, 28 февраля передает агентство Anadolu.
Макрон осудил столкновения в сирийском Идлибе
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил события в сирийской провинции Идлиб, расположенной на северо-западе страны.
Турция рассчитывает на поддержку НАТО в связи с ситуацией в Идлибе — СМИ
Турция запросит проведение консультационной встречи НАТО в связи с атакой на своих военных в сирийской провинции Идлиб, заявил 28 февраля директор по коммуникациям президента Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун в эфире турецкого телевидения.
Число турецких военных, погибших при авиаударе в сирийском Идлибе, возросло до 33, заявил губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган.
Турецкие БЛА Bayraktar TB2 под прикрытием истребителей F-16C нанесли удар по позициям сирийской армии.
Представитель правящей партии Омер Челик:
«После этой атаки все объекты режима [Асада] теперь являются вражескими для Турецкой Республики. Мы рассматриваем этот инцидент как нападение режима на международное сообщество. Завтра утром мы запустим процесс консультаций с НАТО. Атака на Турцию также является атакой на НАТО. Североатлантический альянс должен поддержать Турцию.
Если Россия вмешается в операции Вооруженных сил Турции, пересечение Босфора и использование воздушного пространства Турции может быть ограничено или полностью прекращено».
Согласно турецким источникам, ВКС России бомбят Саракиб и Найраб.
Турецкая полиция огородила здание российского генконсульства в Стамбуле
В ЛНА сообщили о гибели 7 турецких солдат при ударах в районе аэропорта Триполи.
Курдские источники сообщают, что сирийские ПВО сбили турецкий F-16 над Идлибом.
В мировых СМИ появилась информация, что Турция ввела военное положение. Информация проверяется.
Под авиаудар в сирийской провинции Идлиб сегодня попало подразделение из состава 65-й механизированной бригады ВС Турции в составе 130 человек. После атаки им на помощь выдвинулось другое подразделение, но было отрезано авиацией.
США выразили поддержку Турции и призвали «к немедленному прекращению этого отвратительного наступления сил режима Ассада, поддерживаемых Россией и Ираном».
Представитель Эрдогана и помощник Трампа по нацбезопасности провели переговоры.
«Сирийская обсерватория по правам человека» сообщает о 34 погибших турецких военнослужащих в результате удара по их позиции в сирийской провинции Идлиб. Это самые крупные единовременные потери турецкой армии в современной истории.
В Стамбуле около 30 местных жителей протестуют перед воротами Генконсульства РФ.
Армия Израиля не комментирует сообщения в иностранных СМИ об атаке израильских вертолетов по сирийским позициям, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
«Мы в настоящий момент не комментируем сообщения иностранных медиа о событиях в Сирии», — сказали в пресс-службе.
Ранее государственный телеканал Сирии Ikhbariya сообщил о том, что израильские военные вертолеты атаковали позиции сирийской армии в приграничной провинции Кунейтра, ранены трое сирийских военных.
Турция созывает встречу членов НАТО в связи с ситуацией в Идлибом
Судя по всему, Владимир Путин только что вылетел из Сочи в Москву. Видимо, ситуация серьезная…
Турецкая армия уничтожила конвой сирийских правительственных войск на востоке провинции Идлиб.
Израиль выступил в поддержку Турции и бомбит войска Асада на Юге Сирии, которые поддерживает Россия.
Турецкие военные уничтожили конвой сирийских войск в Идлибе
Турецкие войска атаковали конвой вооруженных сил Сирии на востоке провинции Идлиб, сообщает газета Sabah со ссылкой на осведомленный источник.
По его данным, колонна сирийской армии двигалась по международной автостраде М-5. В этот момент по колонне нанесли удар турецкие войска. В результате атаки конвой сирийских военных был уничтожен.
Турция атаковала ряд позиций сирийской армии в ответ на обстрел своих солдат в Идлибе, сообщила 28 февраля пресс-служба президента Реджепа Тайипа Эрдоганапо итогам экстренного совещания в Анкаре.
«При поддержке наших военных в воздухе и на суше были нанесены удары по позициям режима (президента Сирии Башара Асада), и мы продолжим наносить удары и дальше», — говорится в распространённом заявлении.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглуи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбергпровели 27 февраля телефонный разговор, сообщил источник в турецком министерстве.
Разговор проходил на фоне событий в сирийской провинции Идлиб. Там турецкие военные вновь попали под обстрел, в результате чего погибли более 30 солдат Турции.
Турецкие власти больше не будут препятствовать мигрантам, пытающимся попасть на территорию Европы из Сирии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
Сообщается, что турецкая полиция, береговая охрана и пограничные службы уже получили приказ не препятствовать мигрантам на границе. Отмечается, что соответствующее решение было принято из-за кризисной ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Власти Турции ограничили доступ к сервису Twitter со стороны национального провайдера Turk Telekom на всей территории страны, сообщают 27 февраля арабские СМИ.
По их утверждению, такие меры предприняты Анкарой для недопущения распространения информации о массовой гибели турецких военных в Сирии.
Турция при проведении военной операции будет считать сирийские войска «вражескими целями», заявил 28 февраля пресс-секретарь возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.
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В Турции президент Эрдоган срочно созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности, сообщают 27 февраля турецкие и арабские СМИ.
В соцсетях публикуются видеоролики, демонстрирующие массовую доставку раненых в больницы приграничной турецкой провинции Хатай.
Размещены сообщения о гибели нескольких десятков турецких военных. Их количество колеблется от 32 до 78 человек.
СМИ сообщили о готовности Турции объявить войну
Турция может официально объявить войну Сирии 28 февраля, сообщает Politic Türk на своей странице в Twitter со ссылкой на осведомленный источник.
Сообщается, что соответствующее объявление будет опубликовано турецким парламентом 28 февраля. Других подробностей СМИ пока не приводят.