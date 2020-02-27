Представитель правящей партии Омер Челик:

«После этой атаки все объекты режима [Асада] теперь являются вражескими для Турецкой Республики. Мы рассматриваем этот инцидент как нападение режима на международное сообщество. Завтра утром мы запустим процесс консультаций с НАТО. Атака на Турцию также является атакой на НАТО. Североатлантический альянс должен поддержать Турцию.

Если Россия вмешается в операции Вооруженных сил Турции, пересечение Босфора и использование воздушного пространства Турции может быть ограничено или полностью прекращено».