28 Февраля
 
4:35

Сенатор США поддержал агрессию Эрдогана в Сирии

Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио поддержал президента Турции Реджепа Эрдогана в его агрессии в сирийской провинции Идлиб.

4:19

В Стамбуле из-за протестов полиция огородила здание генконсульства РФ

Турецкая полиция установила железные заграждения вокруг здания генерального консульства России в Стамбуле после начавшейся здесь акции протеста, 28 февраля передает агентство Anadolu.

4:01

Макрон осудил столкновения в сирийском Идлибе

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил события в сирийской провинции Идлиб, расположенной на северо-западе страны.

4:00

Турция рассчитывает на поддержку НАТО в связи с ситуацией в Идлибе — СМИ

Турция запросит проведение консультационной встречи НАТО в связи с атакой на своих военных в сирийской провинции Идлиб, заявил 28 февраля директор по коммуникациям президента Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун в эфире турецкого телевидения.

4:00

Число турецких военных, погибших при авиаударе в сирийском Идлибе, возросло до 33, заявил губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган.

3:49

Турецкие БЛА Bayraktar TB2 под прикрытием истребителей F-16C нанесли удар по позициям сирийской армии.

3:49

Представитель правящей партии Омер Челик:

«После этой атаки все объекты режима [Асада] теперь являются вражескими для Турецкой Республики. Мы рассматриваем этот инцидент как нападение режима на международное сообщество. Завтра утром мы запустим процесс консультаций с НАТО. Атака на Турцию также является атакой на НАТО. Североатлантический альянс должен поддержать Турцию.

Если Россия вмешается в операции Вооруженных сил Турции, пересечение Босфора и использование воздушного пространства Турции может быть ограничено или полностью прекращено».

3:48

Согласно турецким источникам, ВКС России бомбят Саракиб и Найраб.

3:48

Турецкая полиция огородила здание российского генконсульства в Стамбуле

3:47

В ЛНА сообщили о гибели 7 турецких солдат при ударах в районе аэропорта Триполи.

3:47

Курдские источники сообщают, что сирийские ПВО сбили турецкий F-16 над Идлибом.

3:46

В мировых СМИ появилась информация, что Турция ввела военное положение. Информация проверяется.

3:45

Под авиаудар в сирийской провинции Идлиб сегодня попало подразделение из состава 65-й механизированной бригады ВС Турции в составе 130 человек. После атаки им на помощь выдвинулось другое подразделение, но было отрезано авиацией.

3:45

США выразили поддержку Турции и призвали «к немедленному прекращению этого отвратительного наступления сил режима Ассада, поддерживаемых Россией и Ираном».

3:44

Представитель Эрдогана и помощник Трампа по нацбезопасности провели переговоры.

3:44

«Сирийская обсерватория по правам человека» сообщает о 34 погибших турецких военнослужащих в результате удара по их позиции в сирийской провинции Идлиб. Это самые крупные единовременные потери турецкой армии в современной истории.

3:44

В Стамбуле около 30 местных жителей протестуют перед воротами Генконсульства РФ.

3:43

Армия Израиля не комментирует сообщения в иностранных СМИ об атаке израильских вертолетов по сирийским позициям, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«Мы в настоящий момент не комментируем сообщения иностранных медиа о событиях в Сирии», — сказали в пресс-службе.

Ранее государственный телеканал Сирии Ikhbariya сообщил о том, что израильские военные вертолеты атаковали позиции сирийской армии в приграничной провинции Кунейтра, ранены трое сирийских военных.

3:43

Турция созывает встречу членов НАТО в связи с ситуацией в Идлибом

3:43

Судя по всему, Владимир Путин только что вылетел из Сочи в Москву. Видимо, ситуация серьезная…

3:42

Турецкая армия уничтожила конвой сирийских правительственных войск на востоке провинции Идлиб.

3:42

Израиль выступил в поддержку Турции и бомбит войска Асада на Юге Сирии, которые поддерживает Россия.

3:39

Турецкие военные уничтожили конвой сирийских войск в Идлибе

Турецкие войска атаковали конвой вооруженных сил Сирии на востоке провинции Идлиб, сообщает газета Sabah со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, колонна сирийской армии двигалась по международной автостраде М-5. В этот момент по колонне нанесли удар турецкие войска. В результате атаки конвой сирийских военных был уничтожен.

3:37

Турция атаковала ряд позиций сирийской армии в ответ на обстрел своих солдат в Идлибе, сообщила 28 февраля пресс-служба президента Реджепа Тайипа Эрдоганапо итогам экстренного совещания в Анкаре.

«При поддержке наших военных в воздухе и на суше были нанесены удары по позициям режима (президента Сирии Башара Асада), и мы продолжим наносить удары и дальше», — говорится в распространённом заявлении.

3:36

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглуи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбергпровели 27 февраля телефонный разговор, сообщил источник в турецком министерстве.

Разговор проходил на фоне событий в сирийской провинции Идлиб. Там турецкие военные вновь попали под обстрел, в результате чего погибли более 30 солдат Турции.

3:36

Турецкие власти больше не будут препятствовать мигрантам, пытающимся попасть на территорию Европы из Сирии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Сообщается, что турецкая полиция, береговая охрана и пограничные службы уже получили приказ не препятствовать мигрантам на границе. Отмечается, что соответствующее решение было принято из-за кризисной ситуации в сирийской провинции Идлиб.

3:35

Власти Турции ограничили доступ к сервису Twitter со стороны национального провайдера Turk Telekom на всей территории страны, сообщают 27 февраля арабские СМИ.

По их утверждению, такие меры предприняты Анкарой для недопущения распространения информации о массовой гибели турецких военных в Сирии.

3:34

Турция при проведении военной операции будет считать сирийские войска «вражескими целями», заявил 28 февраля пресс-секретарь возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

Читайте подробнее: Партия Эрдогана объявила сирийские войска «вражескими целями»

3:33

В Турции президент Эрдоган срочно созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности, сообщают 27 февраля турецкие и арабские СМИ.

В соцсетях публикуются видеоролики, демонстрирующие массовую доставку раненых в больницы приграничной турецкой провинции Хатай.

Размещены сообщения о гибели нескольких десятков турецких военных. Их количество колеблется от 32 до 78 человек.

3:31

СМИ сообщили о готовности Турции объявить войну

Турция может официально объявить войну Сирии 28 февраля, сообщает Politic Türk на своей странице в Twitter со ссылкой на осведомленный источник.

Сообщается, что соответствующее объявление будет опубликовано турецким парламентом 28 февраля. Других подробностей СМИ пока не приводят.