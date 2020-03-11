Бишкек, , 18:12 — REGNUM Необходимо запретить депутатам парламента Киргизии выезжать за рубеж в командировки из-за распространения коронавируса в мире. С таким предложением выступил на заседании законодательного собрания депутат Дастан Бекешев, передают «Vesti.kg».

По его словам, парламентариев, вернувшихся из стран, в которых зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции, необходимо поместить на месяц в карантин, чтобы они не подвергали коллег риску заражения.

«Во Франции, Испании и Иране депутаты заразили друг друга. Наши депутаты, несмотря на это, выезжают. Может быть, вы запретите? Так же нельзя. Некоторые депутаты находятся в Германии, а там более тысячи человек болеют», — подчеркнул Бекешев.

Некоторые народные избранники поддержали инициативу коллеги, отметив необходимость отказаться от поездок не только в дальнее зарубежье, но также и в страны-участницы СНГ.

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