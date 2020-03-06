Бишкек, , 23:23 — REGNUM Правительство Киргизии выделило 30 млн сомов (28,4 млн рублей) на профилактику коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков, передают киргизстанские СМИ.

По словам высокопоставленного чиновника, сейчас в мероприятиях по предупреждению коронавируса в республике участвуют свыше 500 медицинских работников, что в 10 раз больше, чем было первоначально задействовано для этих целей.

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Он также отметил, что минздрав не вводил запрета, но настоятельно рекомендовал всем организациям, вне зависимости от формы собственности, отказаться от проведения любых массовых мероприятий.

«Лучше предотвратить проблему, чем потом тратить большое количество денег и людских ресурсов на ее решение», — подытожил замминистра.

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