Москва, , 20:25 — REGNUM Государственной думой во вторник, 10 марта, во втором чтении без исключений приняты поправки в Конституции, посвященные территориальной целостности Российской Федерации, патриотическому воспитанию, праву граждан России на жизнь без войны.

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«Параллельно со вторым слушанием поправок в Государственной думе проходило заседание Общественной палаты РФ, где члены Общественной палаты собрались на внеочередное заседание как раз для того, чтобы еще раз обсудить поправки которые внесены на рассмотрение Государственной думой. В том числе, обсуждались и поправки о территориальной целостности, патриотическом воспитании, сохранении памяти о Великой Отечественной войне», — рассказал в бесде с корреспондентом ИА РЕ первый заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации, Герой России Алексей Бочаров.

«Эти поправки нашли понимание в Государственной думе в не меньшей степени, чем поправки «социального блока», и наибольшее признание среди членов Общественной палаты РФ и региональных Общественных палат», — подчеркнул он.

«Территориальная целостность страны необходима, как и вопросы, связанные с патриотическим воспитанием, которые укрепляют уважение к своему Отечеству, к своему народу, к своей культуре, к своей истории, и в целом со всем, что мы называем «любовью к Родине» — так именно об этом мы сегодня говорили в Общественной палате. А мне, как человеку, который посвятил всю свою жизнь защите Родины, эти поправки особенно близки», — завершил свой комментарий Герой России Вячеслав Бочаров.