Москва, , 19:48 — REGNUM Государственной думой во вторник, 10 марта, во втором чтении без исключений приняты поправки в Конституции, посвященные территориальной целостности Российской Федерации, патриотическому воспитанию, праву граждан России на жизнь без войны.

«Конечно, я оцениваю этот факт только положительно», — отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сопредседатель Центрального штаба ОНФ, член Совета Общественной палаты Российской Федерации, руководитель «Поискового движения России» Елена Цунаева.

«То, что мне оказали такую честь — войти в состав рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, после того, как Президент России Владимир Путин обозначил такую важную тему поправок, как патриотическое воспитание и сохранение памяти о Великой Отечественной войне, я поняла, что это шанс и возможность для нашего государства оказать достойную память и уважение защитникам Отечества», — рассказала Елена Цунаева.

«Тема памяти о людях, защищавших нашу страну, сейчас поднята на недосягаемую высоту, потому что она будет зафиксирована в основном законе государства — Конституции РФ», — подчеркнула руководитель «Поискового движения России».

«Понятно, что наша работа проводилась и в соответствии с другими законами, и в СМИ, и общественными организациями. Но, мне кажется, очень символично, что возможность закрепить эту тему еще и в основном законе государства, тем более, в юбилейный год 75-летия Великой Победы. Это очень правильно и очень справедливо», — продолжила Елена Цунаева.

«Как сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта я курирую еще и тему экологии. И неожиданно в прошлом году у нас тема экологии соединилась с темой сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Периодически мы сталкиваемся с тем, что на полях сражений, в частности, в Ленинградской области, нам приходится бороться например, со стихийными свалками. Совсем недавно мы писали письмо о том, что при утверждении территориальной схемы было спланировано создание мусорного полигона на части мемориальной зоны, против чего мы очень активно протестовали. Я уверена, что такие действия теперь, после того, как будут приняты поправки к Конституции, когда граждане оценят все усилия, которые были сделаны при подготовке этого документа, подобные нарушения уже не будут рассматриваться как нарушения каких-то инструкций, а будут являться нарушением основного закона государства. То есть, это будет уже другой уровень ответственности», — завершила свой комментарий Елена Цунаева.