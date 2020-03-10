Вашингтон, , 20:11 — REGNUM Вывод американских войск из Афганистана даст США существенную экономию, заявил 10 марта в Конгрессе первый замминистра обороны Штатов Дэвид Норкуист.

На слушаниях в профильном комитете Конгресса представитель Пентагона заявил, что американцы выводом войск смогут сэкономить «миллиарды долларов».

Средства можно будет потратить на такие направления как Россия и Китай, заявил Норкуист. Что касается Афганистана, он отметил, что Кабулу и исламистам следует прийти к договорённости.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 марта начался вывод американского контингента из Афганистана. Процесс, как предполагается, займёт 14 месяцев.

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