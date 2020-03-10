* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 19:00 — REGNUM Продолжающиеся атаки со стороны «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются нарушением достигнутой договорённости с США, заявил 10 марта в Конгрессе возглавляющий центральное американское командование Кеннет Маккензи.

Американский генерал отметил, что атаки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не направлены против американских военных и не имеют большого масштаба. Тем не менее они идут вразрез с договорённостями и должны прекратиться.

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Напомним, меморандум о мире между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был подписан в конце февраля. 10 марта американцы начали выводить своих военных из Афганистана, но в этой стране продолжаются теракты и нападения на различные объекты, в том числе на военные.

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