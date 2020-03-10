Рига, , 14:00 — REGNUM В Латвии число заразившихся коронавирусом увеличилось до восьми человек, сообщает 10 марта Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) республики.

Отмечается, что за последние сутки в Латвии было сделано 30 исследований на коронавирус, два теста дало положительный результат.

Сообщается, двое граждан, у которых был выявлен коронавирус, вернулись из Италии.

Ранее из-за коронавируса были отменены матчи чемпионата Италии по футболу, а также был объявлен карантин на всей территории страны.

Напомним, за последнее время из-за эпидемии коронавируса было отменено около 400 крупных международных мероприятий. Среди них — карнавалы в Венеции и в Бразилии, Международная туристическая выставка ITB Berlin и Всемирный конгресс иммунологов.

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