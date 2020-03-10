Москва, , 13:38 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение о проведении досрочных выборов в Государственную думу.

По словам представителя Кремля, данные предложения будут рассмотрены «в ближайшее время», а президент РФ Владимир Путин «сообщит о своем отношении к этим инициативам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента 20 сентября.

«Мы поддержим (поправки в Конституцию) и высказываем положение, что если эта обновленная конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы», — сказал парламентарий.

Читайте также: Досрочные выборы в Госдуму России: быть или не быть — трансляция