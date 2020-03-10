Конституционная реформа в России происходит слишком быстро, и это не тот способ, с помощью которого ответственные люди меняют государственное устройство, считает генеральный директор Института внешнеполитических исследований Вероника Крашенинникова. Об этом она заявил 10 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Судя по лицам коллег-депутатов, они не слишком понимают, что происходит, — сказала она. — Мы можем спросить у Жириновского, но вряд ли и он знает. На самом деле, хотелось бы прийти к такой системе обновления и Конституции, и таких важных принципов, которые касаются всех ветвей власти, чтобы всё не происходило за 10 минут. Всё происходит слишком неожиданно. Но это не тот способ, которым ответственные люди меняют государственное устройство. Те поправки, которые были разработаны, они составляют 40 страниц. Тем же шрифтом Конституция РФ составляет 34 страницы. То есть по факту мы имеем новую Конституцию».