России нужны изменения, но досрочные выборы в Госдуму тут ни при чём
Досрочные парламентские выборы не смогут дать какой-то принципиально новый результат для отечественной политики, поскольку вся политика в России делается президентом и его администрацией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя инициативу депутатов Госдумы.
«Справедливая Россия» поддерживает досрочные выборы в Госдуму
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о поддержке досрочных выборов в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
В РФ призвали снизить темпы конституционной реформы и не спешить
Конституционная реформа в России происходит слишком быстро, и это не тот способ, с помощью которого ответственные люди меняют государственное устройство, считает генеральный директор Института внешнеполитических исследований Вероника Крашенинникова. Об этом она заявил 10 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Спешка необъяснима: политолог о вероятности досрочных выборов в Госдуму
Спешность с принятием поправок в Конституцию, с постоянными изменениями уже согласованных формулировок, а теперь и с выборами в парламент не кажется необходимой, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Дмитрий Солонников, комментируя инициативу депутатов Госдумы.
О возможности досрочных выборов в ГД — «юридические основания есть»
Юридические основания для проведения досрочных выборов в Госдуму РФ есть, но необходимость в спешке отсутствует. Такое мнение выразила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM профессор оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова, комментируя предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Новая Госдума будет по-новому представлять интересы граждан РФ — эксперт
«Единая Россия» ясно осознаёт, что конституционные изменения меняют правовое и политическое пространство в России, и берёт на себя ответственность за то, чтобы в новом политическом пространстве была новая Государственная дума. Об этом 10 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, комментируя новость о том, что депутат Госдумы Александр Карелин («Единая Россия») предложил провести досрочные выборы в Госдуму в связи с изменениями Конституцию.
Жириновский рассказал о будущем составе Госдумы
Досрочные выборы в Госдуму омолодят и освежат нижнюю палату парламента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Жириновский предложил досрочные выборы президента
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает провести досрочные выборы президента РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Зюганов видит опасность в досрочных выборах Госдумы
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов против досрочных выборов в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Володин прокомментировал предложение о досрочных выборах Госдумы
Поправки о досрочных выборах Госдумы будут розданы в зале, это право депутата. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Жириновский предложил 20 сентября провести выборы в Госдуму
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента 20 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Депутат Госдумы Александр Карелин («Единая Россия») предложил провести досрочные выборы в Госдуму в связи с изменениями Конституцию, поправка будет рассмотрена. «Было бы честно провести новые выборы под такие новые возможности», — заявил Карелин.