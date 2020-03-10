Москва, , 13:27 — REGNUM На сегодняшний день никаких решений об отменен саммитов Шанхайской Организации Сотрудничества и БРИКС из-за ситуации с распространением коронавируса не принималось. об этом 10 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте также: В Челябинск приедут министры стран ШОС и БРИКС

«Пока каких-либо решений об отмене упомянутых мероприятий не принималось», — уточнил официальный представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что саммит ШОС и БРИКС планируется провести в Санкт-Петербурге, в Челябинске состоятся только некоторые мероприятия.

Также по теме: В Челябинске определились с мероприятиями к саммитам ШОС и БРИКС

Как сообщало ИА REGNUM, изначально планировалось, что главы государств ШОС и БРИКС встретятся на Южном Урале, но областной центр оказался не готов к столь масштабному мероприятию. В Челябинске состоится по 10 мероприятий, приуроченных к саммитам ШОС и БРИКС. Это бизнес-форум ШОС, заседание молодёжного совета ШОС, встреча министров промышленности стран БРИКС и встреча министров труда и занятости БРИКС.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске определились с мероприятиями к саммитам ШОС и БРИКС