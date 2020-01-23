Челябинск, , 09:19 — REGNUM В Челябинске стал известен список мероприятий, которые будут приурочены к саммитам ШОС и БРИКС. Всего их будет 20, сообщает пресс-служба губернатора области.

Десять будут приурочены к саммиту ШОС и столько же — к БРИКС. Это и бизнес-форум ШОС, и заседание молодежного совета ШОС, и встреча министров промышленности стран БРИКС, и встреча министров труда и занятости БРИКС, и многие другие.

Как сообщало ИА REGNUM, самих саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске не будут. Главы государств встретятся в Петербурге. Изначально планировалось, что они увидятся на Южном Урале, но областной центр оказался не готов к столь масштабному мероприятию.