Анкара, , 16:02 — REGNUM «Важным шагом» в направлении политического урегулирования в Сирии является соглашение по перемирию в Идлибе, достигнутое по итогам переговоров президентов Турции и России в Москве. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе посещения штаба тактическими действиями второй общевойсковой армии ВС Турции в приграничной с сирийским Идлибом провинции Хатай.

По его словам, представители Турции и РФ, которые уже ведут работу по формированию основ договоренности по безопасной зоне вдоль трассы М4, с 15 марта начнут совместное патрулирование данной трассы.

Он добавил, что каких-либо нарушений режима перемирия в Идлибе, вступившего в силу с полуночи 6 марта, не зафиксировано.

Как передавало ИА REGNUM, 3 марта турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что в сирийской провинции Идлиб погиб один турецкий военнослужащий.

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