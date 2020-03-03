Идлиб, Сирия, 3 марта 2020, 22:15 — REGNUM Один турецкий военнослужащий погиб в сирийской провинции Идлиб, передаёт 3 марта NTV.
С таким утверждением выступил турецкий министр обороны Хулуси Акар:
Напомним, 3 марта в Анкаре прошло заседание турецкого парламента по ситуации в Идлибе. Акар выступал на этом закрытом мероприятии с докладом о ситуации в зоне дэскалации.
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