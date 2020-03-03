Идлиб, Сирия, , 22:15 — REGNUM Один турецкий военнослужащий погиб в сирийской провинции Идлиб, передаёт 3 марта NTV.

С таким утверждением выступил турецкий министр обороны Хулуси Акар:

«Один наш военнослужащий погиб, позднее мы распространим соответствующее коммюнике».

Напомним, 3 марта в Анкаре прошло заседание турецкого парламента по ситуации в Идлибе. Акар выступал на этом закрытом мероприятии с докладом о ситуации в зоне дэскалации.

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