Алжир, , 23:25 — REGNUM Правозащитная организация Amnesty International 6 марта потребовала освободить арестованных в Алжире представителей оппозиции, в том числе главу движения «Хирак» Карима Таббу.

По информации Amnesty, перед судом в Алжире по надуманным обвинениям предстали «десятки человек».

Таббу, которому предъявлены обвинения в подстрекательстве к насилию, был арестован еще в 2019 году. Приговор лидеру оппозиции должен быть вынесен 11 марта.

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