Алжир, , 23:37 — REGNUM Судебный процесс над активистом «арабской весны» в Алжире Фодилем Бумале продолжался 16 часов, сообщает 25 февраля CGNT Africa.

Заседание суда открылось 23 февраля, а завершилось только на следующий день. Однако приговор Бумале вынесен не был: судьи будут совещаться и огласят свой вердикт 1 марта 2020 года.

Напомним, Бумале судят в Алжире по ряду дел, связанных с государственной безопасностью. Сторона обвинения требует для него десятилетнего тюремного заключения.

Бумале предъявлены обвинения в участии в мятеже. Речь идёт о событиях так называемой арабской весны конца 2009 г. — начала 2011 г., когда в стране проходили прозападные протесты.

Бумале, являвшийся тогда сотрудником алжирского государственного СМИ, участвовал в протестах, поддерживая исламистов. По данным прокурора, он публиковал материалы, подстрекающие к свержению власти.

Стоит отметить, что этот человек является участником движения Hirak, устраивавшего протесты против Азиза Бутефлики, смещённого в прошлом году с поста президента Алжира. В сентябре минувшего года Бумале был арестован.

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